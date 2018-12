Il presidente del Brasile Michel Temer ha ordinato l’estradizione di Cesare Battisti

Battisti - il presidente del Brasile firma il decreto d'estradizione. Ma l'ex terrorista è sparito : Michel Temer, presidente uscente del Brasile, ha firmato il decreto per l'estradizione di Cesare Battisti. Lo riferiscono i media brasiliani. Battisti, intanto, è di nuovo in fuga. Colpito...

Paolo Scaroni - il presidente del Milan derubato della valigetta con diecimila euro in pieno centro a Milano : Giovedì 13 dicembre 2018 passerà alla storia del Milan come una delle giornate più nere dei rossoneri : una versione appena un po' meno drammatica di quel giorno del '90 nella ' Fatal Verona'. Non ...

Francesco Ghirelli - presidente Lega Pro - ha scritto a Salvatore Caiata - presidente Potenza Calcio e consigliere del Direttivo di Lega Pro : Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, ha scritto a Salvatore Caiata, Presidente del Potenza: “Caro Salvatore, in questi mesi ho trovato un vero appassionato di Calcio, innamorato della sua città e dei colori della maglia. Tu, a Potenza, hai costruito un racconto del Calcio italiano e lo hai fatto diventare una fiaba nazionale. La mia fortuna è di averti in Lega Pro, sei il rappresentante delle istanze della Lega presso il Governo ...

Rubata valigetta con 10 mila euro al presidente del Milan : E' sceso dalla macchina per un impegno e il ladro, approfittando delle portiere aperte e malgrado la presenza dell'autista all'interno, è riuscito a portare via dal sedile posteriore una valigetta al cui interno c'erano, stando ai primi accertamenti, diecimila euro in contanti. La vittima del furto, commesso ieri in pieno centro a milano e segnalato in Procura, è Paolo Scaroni, presidente del milan.Stando a quanto ricostruito al ...

ATP Finals - Torino tra le candidate : “faremo ogni sforzo possibile” - rivela il presidente della FIT Binaghi : Angelo Binaghi, presidente della Fit, si è detto molto soddisfatto dell’inserimento di Torino tra le mete papabili per ospitare le ATP Finals “L’inserimento di Torino nel gruppo ristretto delle città candidate ad ospitare le Atp Finals è un riconoscimento delle capacità che la Federazione Italiana Tennis mostra organizzando, in partnership con la Coni Servizi, gli Internazionali BNL d’Italia e le Next Gen Atp Finals ...

L'ASSOCIAZIONE D.E.C.I.BA in prima linea contro gli abusi del sistema bancario - Intervista al Vicepresidente STEFANO NICOLETTI : "Noi crediamo nella politica, ma in quella vera, quella che tutela tutti indiscriminatamente senza avere occhi di riguardo per nessuno. La convinzione che tutto questo si possa ottenere è il motivo ...

Lo sfogo senza freni del presidente del Potenza Calcio (e deputato) Caiata : “Ci massacrano. Ma chi è questo - Collina?” : Dopo l’1 a 1 tra Potenza e Trapani, partita di Serie C, il presidente del Potenza Calcio, Salvatore Caiata, si è sfogato a lungo durante la conferenza stampa contro l’arbitro e, più in generale, contro il trattamento non certo di favore che subirebbe la sua squadra ogni domenica: “questo signore (il direttore di gara, ndr) è venuto a dirci che siamo una squadra di terza categoria. Ma come si permette? Io mi sono rotto. Ci ...

La lettera delle “madamine” : “Caro presidente Fico - usciamo dall’isolamento” : Gentile dottor Fico,nella sua lettera a «La Stampa» parla di un modello differente di sviluppo del territorio e del Paese. A fronte della visione del mondo che lei auspica, abbiamo pensato di raccontarle la nostra....

Ecotassa sulle auto - il presidente degli industriali torinesi spara a zero : "Beffa dettata dall'approssimazione del governo" : Gallina: "autogol inutile e dannoso per tutta la filiera italiana dell'automotive con le sue decine di migliaia di lavoratori"

Recordati - Giampiero Mazza è il nuovo presidente del CDA : Recordati comunica che, il 6 dicembre, il Presidente del CdA, amministratore esecutivo, Alberto Recordati , il consigliere non indipendente e non esecutivo Marco Vitale e il consigliere indipendente ...

Volley : Ferdinando De Giorgi il prescelto sulla panchina di Civitanova. Il presidente Giulianelli ha annunciato il ritorno del tecnico : E dopo giorni di ipotesi e smentite è arrivato il tanto sospirato nome per la panchina di Civitanova, compagine di riferimento del nostro Volley. Si tratta di un grande ritorno ovvero di Fefé De Giorgi che, dopo la lunga militanza estera durata 4 anni e che in questa stagione lo vedeva alla guida del Jastrzebski Wegiel, ha deciso di sposare la causa della Lube. Un ingaggio significativo e simbolico dal momento che con De Giorgi in panchina il ...

Sampdoria - l’annuncio del presidente Ferrero : La Sampdoria è reduce dall’importante pareggio sul campo della Lazio ma a tenere banco è anche la questione societaria. Importante annuncio del presidente Ferrero attraverso il canale ufficiale del club: “La Sampdoria è un club sano, serio, è la maglia più bella del mondo. Non c’entra con nessuna storia, sono sicuro che verrà chiarito tutto perchè credo nella magistratura: posso solo dire che sono dispiaciuto ed ...

Giorgetti ufficializza i 4 esperti che scriveranno il concorso per il presidente Asi. Lo spazio è sempre più della Lega : Una settimana. Tanto è durata la vacatio all’interno del comitato di esperti incaricato dal Miur di preparare il concorso per il nuovo presidente dell’Agenzia spaziale italiana. Lo scorso 4 dicembre, nel giorno della decisione del Tar sul ricorso di Battiston (poi slittata al 19 marzo 2019), quattro dei cinque scienziati dell’organismo si sono dimessi in polemica con il ministro Bussetti, accusato di aver fatto pressioni per ...