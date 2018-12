Il peggior Natale della mia vita film stasera in tv 15 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

cubemagazine

(Di sabato 15 dicembre 2018) Ilmiaè ilin tv sabato 152018 in onda in prima serata su Canale 5. La pellicola è diretta da Alessandro Genovesi e interpretato da Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Antonio Catania, Diego Abatantuono, Laura Chiatti. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVIlMiain tv:e scheda USCITO IL 22 novembre 2012 GENERE: Commedia ANNO: 2012 REGIA: Alessandro Genovesi: Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Antonio Catania, Diego Abatantuono, Anna Bonaiuto, Laura Chiatti, Dino Abbrescia, Ale, Franz, Andrea Mingardi DURATA: 97 minuti IlMiain tv:Mancano tre giorni ae Giorgio, sua moglie Clara e loro figlia Margherita (Cristiana Capotondi) vengono ...