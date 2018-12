Il mondo è sotto 184mila miliardi di debiti | 86mila dollari a testa

Sci alpino - Coppa del mondo 2018-2019 : Riccardo Tonetti si conferma - ma ora serve uno step in più. Azzurre sottotono a St.Moritz : Il fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino non ha regalato all’Italia grandi soddisfazioni. E’ stata una due giorni sottotono per i colori azzurri tra le gare in Val d’Isere e quelle di St.Moritz, dove il miglior risultato in assoluto è stato un ottavo posto in gigante di Riccardo Tonetti. Il 29enne nativo di Bolzano eguaglia lo stesso piazzamento ottenuto a Beaver Creek e si conferma l’italiano più in forma in ...

Il mondo del calcio russo sotto shock : Alexei Lomakin muore a soli 18 anni : Il mondo del calcio russo è scosso da una notizia tragica. A soli 18anni è morto Alexei Lomakin, calciatore della Primavera del Lokomotiv Mosca. Le cause del decesso ancora non si conoscono. La famiglia del giovane trequartista classe 2000 aveva denunciato la scomparsa al termine della scorsa settimana ma solo oggi è arrivata la conferma della tragedia. Restano aperte tutte le ipotesi e non si esclude anche quella dell’omicidio. FC ...

Dodici giorni sotto gli occhi del mondo. Tiina Pauliina come Marina Abramovi : Prima italiana per la reperformance di The House with the Ocean View in occasione della mostra The Cleaner in corso a Palazzo Strozzi: protagonista la trentenne finlandese Tiina Pauliina Lehtimak che ...

Peli pubici in fialette - abiti da sposa sottovetro : ecco i musei degli amori infranti - c’è di tutto e arriva da tutto il mondo : 1/20 ...

mondo del calcio sotto shock - muore ex calciatore : si getta dal cavalcavia poi viene investito : Mondo del calcio sotto shock per un episodio tristissimo e che ha sconvolto tutti. Tragedia sull’autostrada A10 tra Albissola e Savona, un ex calciatore con un passato nel calcio professionistico, Antonio Marcolini, è morto dopo essere caduto dal cavalcavia all’altezza della galleria Quattro stagioni, immediati i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Marcolini apparteneva ad una famiglia di calciatori, è ...

mondo del calcio sotto shock : calciatrice muore a 19 anni : mistero sul decesso [NOMI e DETTAGLI] : E’ un giorno triste per tutto il Mondo del calcio, un grave lutto ha infatti colpito il calcio femminile. E’ morta Verena Erlacher, centrocampista offensiva originaria di Lagundo, la calciatrice aveva appena 19 anni. In passato aveva militato in serie A con il CF Alto Adige ed era stata convocata nelle Nazionali giovanili, under 16 e 17. Per il momento sono ignote le cause del decesso, la Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato ...

mondo del calcio sotto shock : calciatore ucciso ed evirato. Su whatsapp le FOTO con la moglie del suo assassino : 1/4 ...

Moto2 - Francesco Bagnaia campione del mondo : “Ho pianto di gioia sotto il casco. Abbiamo vinto insieme - fatto qualcosa di grande” : Lo si sperava e alla fine il risultato è arrivato: Francesco Bagnaia è campione del mondo della Moto2 2018. Il terzo posto del penultimo appuntamento del campionato a Sepang (Malesia), nella gara che ha regalato il primo successo nel Motomondiale a Luca Marini, è stato sufficiente per centrare l’iride al termine di un’annata fantastica, condita da 8 vittorie, 12 podi e 6 pole, quando manca ancora l’ultimo atto di Valencia ...

mondo del calcio sotto shock - ex calciatore muore in campo per infarto [NOME e DETTAGLI] : Altra tragedia che sconvolge il Mondo del calcio ed ancora una volta il Brasile. Nelle scorse ore è infatti morto l’ex calciatore José Marcelo Januário Araújo, meglio conosciuto come Esquerdinha, che ha subito un arresto cardiaco mentre disputava una partita amatoriale. A livello giovanile ha giocato con diversi club brasiliani tra cui il Botafogo. Poi importanti esperienze nel campionato brasiliano con Bahia e Vitoria prima di ...

mondo del calcio sotto shock : calciatore trovato morto [NOME e DETTAGLI] : Mondo del calcio sotto shock per la morte di un calciatore, tutto il Brasile sconvolto. E’ stato infatti trovato morto in un boschetto di Sao Josè de Pinhais, nella regione metropolitana di Curitiba, sud del Brasile, Daniel Correa Freitas, centrocampista offensivo, mezzala che giocava in Serie B nel Sao Bento ma di proprietà del San Paolo. Era stato una promessa del calcio brasiliano, adesso questa morte tragica con i compagni di ...

mondo del calcio sotto shock - ex calciatore muore in campo : stroncato da un malore [NOME - FOTO e DETTAGLI] : 1/6 LaPresse ...

Duemila anni sotto il Mar Nero. Ritrovato il vascello più antico al mondo : Il relitto di una nave mercantile greca che risale a 2.400 anni fa è stato Ritrovato nel Mar Nero. La scoperta è stata effettuata da una squadra di ricerca anglo-bulgara ed è il relitto più antico della storia. I ricercatori hanno detto che la nave mercantile appena ritrovata è simile ai vascelli