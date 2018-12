Il M5S vuol rifare la Costituzione Taglieremo 345 parlamentari

Regeni - ora anche Parlamento Ue vuole rompere i rapporti con l’Egitto : M5S presenta risoluzione : Gli europarlamentari del M5S vogliono dare anche a livello europeo un segnale forte all'Egitto, sulla scia della decisione del Parlamento italiano: "Abbiamo presentato al Parlamento europeo una risoluzione in cui chiediamo che il Parlamento europeo interrompa le proprie relazioni diplomatiche con la controparte egiziana. A tre anni dall’omicidio Regeni le autorità egiziane rifiutano di cooperare con quelle italiane e non è stata ancora fatta ...

Manovra - Di Maio : “Tria sta facendo un gran lavoro - M5S non vuole le sue dimissioni” : "Smentisco qualsiasi voce che sta circolando sulla volontà di far dimettere il ministro Tria, sta facendo un grande lavoro. Ho visto che alcuni giornali attribuiscono tale volontà al Movimento 5 Stelle, lo smentisco categoricamente", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Radio 24.Continua a leggere

Governo - Di Maio smentisce 'M5S non vuole le dimissioni di Tria' : Squadra che vince non si cambia e Tria deve restare al ministero dell'Economia'. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio a Radio24. 'La trattativa con la Ue la fanno Conte con Juncker e Tria con i ...

Il M5S vuole l'Iva al 5% per assorbenti e pannolini. Ma solo se "ecologici" : Iva al 5% per assorbenti, pannolini e coppette mestruali ecologiche. Da quanto hanno appreso le agenzie di stampa, sarebbe questa la modifica della manovra proposta in commissione Bilancio alla Camera dei Deputati. Secondo le prime indiscrezioni, l'emendamento del Movimento 5 Stelle che proponeva l'Iva agevolata per questa tipologia di prodotti, è stato riformulato. L'idea, da sempre oggetto del programma penstastellato, e che era uno dei tanti ...

Irene Pivetti : 'La Lega vuole ridurre le tasse alle imprese - ma il M5S glielo impedisce' : Intervenuta a Stasera Italia, l'ex Presidente della Camera ed ex esponente di spicco della Lega Nord, Irene Pivetti, ha affrontato molteplici argomenti, parlando anche dei contenuti della manovra di bilancio del Governo gialloverde, dopo la bocciatura definitiva da parte della Commissione Europea. Sul tema della pressione fiscale, la Pivetti ha spiegato: "In Italia ci sono troppe tasse e ci sono troppi pochi motivi per pagarle. L'insoddisfazione ...

Il candidato M5S a Corleone vuole riaprire il dialogo coi parenti dei mafiosi : "Voglio riaprire il dialogo con i parenti dei mafiosi. È molto importante. Spesso un condannato per mafia coinvolge tutta la famiglia e i parenti vengono individuati anche loro come colpevoli. Se sarò eletto sindaco farò questo passo, anzi l'ho già fatto". Lo dice in una videointervista a Repubblica, il candidato sindaco di Corleone del Movimento 5 stelle, Maurizio Pascucci, toscano trapiantato nel ...

Tempo pieno nelle scuole : M5S vuole l’orario lungo in tutta Italia - ma gli insegnanti non bastano : Il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento, che porta come prima firma quella della deputata Maria Marzana, per "generalizzare" il servizio del Tempo pieno nelle scuole primarie. Questo darebbe il consenso per l'assunzione di 2mila docenti in più, ma non tiene conto che per renderlo possibile in tutte le scuole d'Italia non sarebbero sufficienti. Così come non tiene conto degli altri servizi necessari per coprire le ore aggiunte.Continua ...

Manovra - l'M5S vuole preservativi gratis per immigrati con protezione internazionale e richiedenti asilo : preservativi gratis per gli immigrati che godono di protezione internazionale e richiedenti asilo . È l'emendamento del M5s alla Manovra presentato in commissione Bilancio alla Camera e il beneficio ...

Manovra : l'M5S vuole l'aumento delle pensioni di inabilità a 500 euro al mese : Innalzare dal primo gennaio 2019 le pensioni di inabilità a 500 euro al mese per tredici mensilità. È quanto prevede un emendamento alla Manovra presentato dal Movimento cinque stelle in commissione ...

Rifiuti Campania - Moronese (M5S) : “Salvini vuole inceneritori? Non ha competenze - per questo c’è Costa” : “Salvini ha auspicato un inceneritore per ogni provincia in Campania? Veramente lui è andato a Napoli per il comitato sull’ordine pubblico e la sicurezza, che peraltro compete al suo ministero. Salvini non ha particolare competenza in campo ambientale, che spetta invece al ministro dell’Ambiente Costa, né credo che conosca la reale situazione e la storia dei Rifiuti in Campania”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24Mattino, ...

Anticorruzione - nomi pubblici dei donatori : la Lega vuole alzare la soglia del finanziamento. Scontro con il M5S : alzare le soglie di denaro contante che obbligano i partiti a rendere pubblici i nomi dei donatori. Dopo il caso dell’emendamento per depotenziare il peculato, i deputati del Lega sono entrati nuovamente in contrasto con quelli del Movimento 5 stelle. Il motivo? Gli esponenti del Carroccio vorrebbero alzare a duemila euro all’anno la quota minita al di sopra della quale bisognerà pubblicare online i nomi dei finanziatori. La norma è ...

Torino si è svegliata. Chi le vuole bene si opponga ai No del M5S : Al direttore - Proprio qualche settimana fa, il 18 ottobre scorso, come Fim, avevamo organizzato un dibattito insieme all'Amma, l'Api e la Cna sul futuro dell'industria a Torino . Un futuro in cui le ...

Pedicini (M5S) vs Tajani : “Se vuole fare campagna elettorale - si dimetta” e Tajani si infuria : Pedicini (M5s) vs Tajani: “Se vuole fare campagna elettorale, si dimetta” e Tajani si infuria Scontro tra Pedicini del movimento 5 stelle ai danni del presidente del Parlamento europeo Tajani. “Lei continua a criticare pubblicamente il governo. Per il ruolo che riveste, non può farlo. Se vuole fare campagna elettorale, si dimetta”. A dirlo, rivolto direttamente al presidente del Parlamento europeo, è stato l’eurodeputato del M5s, Piernicola ...

