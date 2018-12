Il declino del Paese che corre in 3 regioni

Asia in netto arretramento. Nikkei 225 in declino del 2 - 02% : ...29%,, alla riapertura degli scambi in Asia la tendenza è stata invece di generalizzato netto arretramento, in scia a dati macroeconomici che hanno confermato il rallentamento dell'economia cinese. In ...

Giappone : nel terzo trimestre Pil in declino del 2 - 5% annuo : Rivista anche al ribasso dallo 0,3% allo 0,6% la flessione registrata dall'economia nipponica su base sequenziale, contro il precedente incremento dello 0,8%, 0,2% il calo del primo trimestre,. , RR -...

Il declino dell'Italia raccontato dai grafici : la caduta della nostra economia dal 2000 ad oggi : Una delle cause della bassa crescita è la scarsa competitività di un'economia, che può misurarsi come il differenziale , positivo, d'inflazione rispetto alle altre principali economie con cui ...

A Torino non c'erano soltanto le imprese - ma il cuore del Paese che non vuole il declino : E la grande novità è che a questo rischio un'alleanza tanto vasta di forze dell'economia reale decida di opporre un serio e motivato no, senza restare nel silenzio che vide sorprese e sgomente le ...

Matteo Renzi su Instragram : il post due anni dopo il referendum e l'avvio del suo declino : A due anni esatti dal referendum costituzionale che ha portato al declino dell'ex premier italiano, Matteo Renzi condivide un post di considerazioni sul proprio profilo del social network Instagram. Si tratta di una didascalia a una foto che lo ritrae a Bruxelles, di spalle assieme alla moglie, sulla cui spalla poggia il braccio, come ad abbracciarla. Nella lunga pubblicazione l'ex sindaco di Firenze parla anche dell'attuale scenario politico, ...

Ween end dell'Immacolata - declino dell'alta pressione - calo delle temperature : Roma - La rimonta dell'alta pressione afro-mediterranea sull'Italia sembra destinata ad aver breve durata e già nel corso della nuova settimana inizierà a vacillare sotto la spinta del flusso atlantico che trasporterà le prime perturbazioni a partire da giovedì. Il fronte in questione attraverserà rapidamente lo Stivale da nord a sud ma non sarà ancora in grado di dar luogo a condizioni di maltempo ...

Mali da curare/ Il declino dell'Europa figlio della crisi dei partiti : Richiedono perciò nuova capacità di analisi e azione politica. Pena il rassegnarsi al credere che non ci sia nulla su cui riflettere, perché - come ebbe a dire una volta l'ex primo ministro ...

Le 4 tappe che hanno segnato il declino della Gran Bretagna come Grande Potenza : ... quella che in Italia verrà chiamata la 'scala mobile' e che sarà abolita con un referendum, generava iperinflazione e blocco dell'economia. Così nel 1976, come un erede scapestrato che si rivolge ...

Dieta scandinava vince su dieta mediterranea : riduce declino fisico della vecchiaia : La dieta scandinava vince sulla dieta mediterranea in quanto riduce negli anni il rischio di declino fisico e la perdita di autonomia nei movimenti.

Il declino della Williams : La storica scuderia inglese di Formula 1 – la terza più vincente di sempre – è finita in un vicolo cieco e non sa bene come uscirne

L'amaro sapore del declino berlusconiano : Due milioni e mezzo di tifosi arrabbiati con Silvio Berlusconi per la vendita del Milan. L'ex Cavaliere recita il "mea culpa" al recente convegno dei Giovani del suo partito, per la decisione presa due anni fa, complice la stanchezza, di vendere il giocattolo sportivo acquistato nel nome del padre, tifoso rossonero. Considerando che due milioni e mezzo rappresentano una cifra di poco inferiore ai voti persi da Forza Italia alle recenti elezioni ...

Giappone : nel terzo trimestre Pil in declino dell'1 - 2% annuo : Su base sequenziale l'economia nipponica ha registrato invece una contrazione dello 0,3% contro il precedente incremento dello 0,8%, 0,2% il calo del primo trimestre,, in questo caso in linea con il ...

Fortnite e il suo inevitabile declino : le visualizzazioni su Twitch sono scese del 30% da luglio : Fortnite è ancora il videogioco più visto su Twitch e per il momento non ammette rivali, anche se i numeri del Battle Royale di Epic Games stanno cominciando a subire un inevitabile declino dopo un dominio durato oltre un anno.Come riporta PCGamesN, un comunicato stampa diramato in occasione della TwitchCon di questo fine settimana svela i numeri di Fortnite negli ultimi mesi, con il titolo che ha raggiunto il suo picco durante l'estate. A ...

Il declino della sinistra in Europa : persi 16 milioni di voti in 7 anni : Grün ist das neue Rot, il verde è il nuovo rosso. Il gioco di parole scelto dal quotidiano tedesco Bild per le elezioni bavaresi riesce a riassumere, in un colpo solo, due momenti di rottura per la ...