Il Comune di Sesto San Giovanni contro i morosi | “Non paghi retta del primo figlio? Stop

(Di sabato 15 dicembre 2018) Nonladella mensa del tuo? Non puoi iscrivere il secondogenito al nido. L’amministrazione comunale diSanha deciso di mettere unoainei confronti dei servizi del. Stiamo parlando di pre e post scuola e asili nido, servizi individuali non obbligatori ma spesso usati dalle famiglie dove ci sono mamma e papà che lavorano. Aora le colpe dei genitori ricadono sui figli o meglio sull’intera famiglia. Per fare un esempio: se mamma e papà non hanno pagato ladel nido di Luca dell’anno precedente anche Marco non potrà frequentare la scuola. Illombardo, guidato dal sindaco di centrodestra Roberto Di Stefano, non ne vuol più sapere die per combattere il fenomeno si è deciso a mettere in pratica questa regola.“Già con i centri estivi – spiega l’assessore all’Educazione, Roberta Pizzocchera ...