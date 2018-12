IL CACCIATORE Dal lutto alla speranza | il ' frammento' di Cimino entrato nella storia

Conte bresciano assolto dall'accusa di uccellagione - il nobile 93enne : "Io ex CACCIATORE - ora i volatili li difendo" : Pietro Catturich Ducco è il più anziano imputato nella storia dei tribunali lombardi. In aula ha detto: "Catturo esemplari rari, li peso poi li libero"

CACCIATORE morto - cane lo veglia per 4 giorni/ Pievepelago - ha condotto i soccorritori dal suo padrone - IlSussidiario.net : Cacciatore morto, cane lo veglia per 4 giorni a Pievepelago. Lui ha condotto i soccorritori dal suo padrone senza vita. È stato trovato morto il Cacciatore disperso da giorni nei boschi di Pievepelago e vegliato dal suo cane. La scoperta del corpo di Roberto Valter Niccoli è stata fatta dal soccorso Alpino anche grazie al suo cane, un setter inglese, che era rimasto a vegliarlo. I carabinieri lo hanno avvistato vicino all’auto, dove ...