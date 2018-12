Igor il russo | vuole sposarsi e scrive la sua biografia Norbert Feher | Soldi per

Igor il Russo scrive ad una giornalista : chiede 2500 € in cambio della verità sui delitti : Norbert Feher, alias Igor il Russo, si è reso autore di diversi omicidi sia in Italia che all'estero. A dicembre scorso a Teruel in Spagna ha ucciso ben due agenti di polizia ed un allevatore che è capitato sul cammino di Igor mentre quest'ultimo era in fuga. L'uomo era ricercato anche in Italia per via degli omicidi di Budrio, dove aveva ucciso Davide Fabbri e Valerio Ferri. Per un lungo periodo, l'uomo è stato ricercato dalle forze dell'ordine ...

Igor il russo - il sottosegretario Morrone. "Pronto a incontrare i figli di Verri" : Ferrara, 1 novembre 2018 - "Non c'entra il Paese d'origine o il colore della pelle di fronte allo sdegno nei confronti di qualunque crimine. Lo Stato c'è in ogni caso . Spiace, anche se è ...

Spagna - gli ultrà cattolici inviano soldi a Igor il russo : Norbert Feher, alias Igor il russo, continua la sua vita nelle carceri spagnole. Ma di sicuro non ha un problema. I soldi. I motivo? Una serie di continue piccole donazioni che gli arrivano costantemente dai suoi fan sparsi per l'Europa. Sembra incredibile, ma come spiega Il Corriere della Sera, c'è una vasta gamma di persone che ritiene, per motivi religiosi, di dover sostenere il pluriomicida.Gli inquirenti spagnoli, infatti, hanno spiegato a ...

Igor il russo - al via l’udienza preliminare a Bologna. Figlia di una vittima : ‘Stato ci ha abbandonati perché non ha pelle nera’ : “Non voglio un processo pubblico“. È una delle poche frasi pronunciate da Igor il russo, al secolo Norbert Feher, durante l’udienza preliminare a Bologna del processo in cui è imputato di 11 reati, tra cui gli omicidi del barista Davide Fabbri e della guardia ambientale Valerio Verri e il tentato omicidio di un collega di quest’ultimo, Marco Ravaglia. Nell’aprile 2017, dopo i delitti, Feher era stato l’oggetto ...

I figli di una delle vittime di 'Igor il russo' : “Fa più scalpore se il killer ha la pelle nera” : L'accusa nel giorno in cui si è aperto il processo nei confronti di Norbert Feher, che deve rispondere di due omicidi in Italia dopo essere stato a dicembre scorso in Spagna, dopo altri tre assassinii. Il killer: "Non voglio un processo pubblico"Continua a leggere

"Igor il russo ha ucciso mio padre - ma forse fa più scalpore un assassino con la pelle nera" : "Purtroppo forse fa più scalpore un omicida con un colore di pelle nera piuttosto che Igor". È l'accusa lanciata da Francesca, figlia di Valerio Verri, la guardia ecologica volontaria uccisa l'8 aprile 2017 a Portomaggiore, al termine dell'udienza di Norbert Feher. Francesca e il fratello Emanuele hanno ribadito di sentirsi abbandonati dallo Stato e di rivolgersi "a tutte le Istituzioni". "Siamo qui perché ha ucciso nostro ...

Igor il russo - sospesa la consegna dalla Spagna : slitta processo per le rapine. Il 31 ottobre udienza per omicidi : Il processo sulle rapine si farà, ma non ora, perché “l’autorità spagnola ha sospeso la consegna di Igor Vaclavic alias Norbert Feher, disponendo la sua esecuzione solo a soddisfatta giustizia spagnola”. Lo ha messo a verbale il presidente del collegio del tribunale di Ferrara, Vartan Giacomelli, prendendo atto dell’”impossibilità dell’imputato a presenziare”, applicando il “legittimo impedimento” del ...

