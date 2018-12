I pensionati d' oro contro il Governo | Noi quei soldi ce li siamo guadagnati

pensionati d'oro contro Di Maio : "Nessuna lezione da un evasore" : È la spina dorsale della nostra economia a parlare. Per loro equità non significa egualitarismo, termine caro ai comunisti per i quali tutti sono uguali e che odiano chi produce ricchezza perché non ...

Pensioni «opzione donna» : proroga in arrivo - chi potrà beneficiarne. Lega : tasse al 7% per i pensionati esteri che scelgono il Sud : Il 2019 si preannuncia come un anno di “sperimentazione” sul fronte delle Pensioni. Da un lato l’avvio del triennio di quota 100. Dall’altro la prosecuzione di opzione donna, un particolare sistema che permette alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore. In più, un emendamento della Lega propone tasse ridotte al 7% per 5 anni ai ...

La trincea dei pensionati d'oro : 'Non cederemo un centesimo' : Tre, è il caso di dire, sono le vie di fuga per salvare la propria pensione d'oro. L'ipotesi più semplice dal punto di vista tecnico, ma più complessa sul versante organizzativo, prevede il ...

[Il punto] C'è l'accordo sulle pensioni d'oro : tagli dal 10 al 40 per cento. Il maxi taglio per i pensionati oltre i 500mila euro : Si cerca di tirare una volta per tutte le somme sulle modifiche da introdurre nel sistema pensionistico. In particolare si delinea la disciplina per il taglio alle pensioni d'oro e l'applicazione ...

La testuggine dei pensionati 'd'oro' che porterà via 2 milioni di voti alla lega : Sembra che all'interno del ministero dell'Economia e delle Finanze si sia sollevato il nodo della dubbia costituzionalità della misura, ma il ministro del Lavoro avrebbe insistito facendo riferimento ...