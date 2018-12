I CONSIGLI HOME VIDEO DI DICEMBRE 2018

i-filmsonline

(Di sabato 15 dicembre 2018) Natale è davvero dietro l'angolo e quale migliore occasione per fare o farvi un bel regalo? Magari proprio un bel DVD o, perchè no, addirittura un Bluray? Le occasioni non mancano sopratutto se i destinatari dei regali sono i più piccoli o comunque degli appassionati di animazione in generale: escono infatti durante questo ultimo mese dell'anno Hotel Transylvania 3, I Capolavori di Walt (cofanettone contenente ben 20 film), Pixar I Corti Collection 3, Teen Titans Go! Il Film e Ritorno al Bosco dei 100 Acri. Se inviece i destinatari del regalo rientrano in una fascia d'età compresa dall'adolescenza in su, siano La Tomba delle Lucciole, Grosso Guaio a Chinatown (ennesimo colpaccio della Midnight Factory), Matteo Garrone Collection, Mission: Impossible Fallout e Lucky. Ultmi ma non ultimi Sharknado Collection, Non Aprite Quella Porta 2 (sempre Midnight Factory per ...