Gran Bretagna | finge di avere il cancro per anni per chiedere soldi alla famiglia

Trovata antica nave americana vicino coste Gran Bretagna - : Si tratta dei resti della fregata USS Bonhomme Richard. La famosa fregata della Guerra d'Indipendenza è stata Trovata 200 anni dopo il suo affondamento durante una battaglia navale. Crimea, trovato lo ...

La Gran Bretagna si candida per la Cop26 del 2020 : sarà in gara con l’Italia : Dopo l’annuncio di ieri di Conte relativo alla candidatura dell’Italia ad ospitare la Cop26 nel 2020, spunta subito la prima rivale. Una rivale di tutto rispetto, per giunta! sarà la Gran Bretagna a contendersi, con l’Italia, la ‘location’ di questa importante Reunion mondiale. Anche Londra ha infatti presentato ieri la sua candidatura per diventare sede dell’evento fra due anni, come riferisce la stampa ...

La Gran Bretagna si candida per la Cop26 del 2020 : sarà in gara con l’Italia : Dopo l’annuncio di ieri di Conte della candidatura dell’Italia per ospitare la Cop26 nel 2020, spunta subito la prima rivale. Una rivale di tutto rispetto per giunta! sarà la Gran Bretagna a contendersi, con l’Italia, la ‘location’ di questa importante Reunion mondiale. Anche Londra ha infatti presentato ieri la sua candidatura per diventare sede dell’evento fra due anni, come riferisce la stampa britannica. ...

Meghan Markle - la persona più googlata (almeno in Gran Bretagna) del 2018 : 27 novembre 201719 maggio 201819 maggio 20189 giugno 20189 giugno 201814 giugno 201814 giugno 201819 giugno 201814 luglio 201814 luglio 201816 luglio 201827 novembre. Un anno di Harry e Meghan15 ottobre 201820 novembre 2018Harry e Meghan al Palladium. E tutte le altre volte dei realiFaceva parte della short list di Time che ogni dicembre elegge la persona più influente al mondo dell’anno (il riconoscimento è poi andato ai giornalisti che ...

Gran Bretagna - primo Natale in famiglia per il piccolo Kaleb : Sarebbe potuta diventare una vera e propria tragedia ma, invece, fortunatamente si è trasformata in un miracolo, perché un bambino neonato è riuscito a salvarsi quando non aveva praticamente alcuna speranza di sopravvivere. Per i medici dell'ospedale in cui era ricoverato, infatti, era cerebralmente deceduto, tant'è che avevano deciso di staccargli la spina. I fatti risalgono allo scorso anno. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, ...

Brexit - Jean Claude Juncker gela la Gran Bretagna : “L’accordo raggiunto è l’unico possibile” : Il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, gela la Gran Bretagna e blocca sul nascere ogni tentativo di nuova trattativa per la premier britannica Theresa May sulla Brexit. "L'accordo che abbiamo raggiunto è l'unico possibile, non c'è margine di manovra per un nuovo negoziato", afferma il presidente dell'esecutivo Ue.Continua a leggere

Corte Ue : 'La Gran Bretagna può decidere da sola di revocare la Brexit' : La Gran Bretagna è libera di revocare in modo unilaterale la Brexit . Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea, alla vigilia del voto finale della Camera dei Comuni sul progetto del governo ...

Brexit - la Gran Bretagna può annullare tutto. I remainers tornano a sperare : “Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia (europea) di risolvere la questione sottoposta dalla Court of Session, Inner House, First Division (Scozia) come segue: quando uno Stato membro ha notificato al Consiglio europeo la sua intenzione di ritirarsi dall’Unione europea, l’articolo 50 del trattato sull’Unione europea consente la revoca unilaterale di tale notifica, fino al momento in ...

Gran Bretagna : licenziato dal lavoro perché vegano : Lo stile di vita alimentare può influenzare al lavoro a tal punto da venir licenziati perché vegani o bisognerebbe tutelare tale stato, come se fosse un credo religioso o filosofico? Sarà un Tribunale del lavoro britannico a dover decidere, dopo che un cittadino del Regno Unito ha presentato ricorso sostenendo di essere stato licenziato perché vegano. Jordi Casamitjana sostiene infatti di essere stato allontanato dalla League Against Cruel ...

Gran Bretagna - stuprata e messa incinta a 15 anni : padre ora potrà fare visita al figlio : Una notizia tanto grave quanto quasi surreale si è verificata in Gran Bretagna e riguarda, ancora una volta, il sempre più frequente fenomeno della violenza e degli abusi sui minori. In questo caso, però, è proprio il caso di dirlo, oltre al danno la beffa, perché la ragazzina quattordicenne, Sammy Woodhouse, vittima di stupro, era rimasta incinta e a quindici anni aveva messo al mondo il suo bimbo, trovando anche il coraggio di uscire allo ...

La Brexit non fa paura a Gi Group. Doppio shopping in Gran Bretagna : Gi Group punta a raddoppiare nel giro di cinque anni le proprie dimensioni anche con lo shopping. Solo nell'ultimo mese la società fondata da Stefano Colli-Lanzi e attiva nei servizi dedicati allo ...

Pub in Gran Bretagna - è crisi : sono sempre meno - Sky TG24 - : Tra le cause della crisi le tasse sempre più alte sulla birra e i costi di gestione. A soffrire sono soprattutto i piccoli locali suburbani. Il gruppo di pressione Camra , Campaign for real ale, ...

Sempre meno pub in Gran Bretagna : ANSA, - LONDRA, 27 NOV - Pub britannici addio? E' quanto temono gli addetti del settore in seguito alla pubblicazione dell'ennesimo dato negativo sulla tendenza alla contrazione del numero dei locali ...

Le 4 tappe che hanno segnato il declino della Gran Bretagna come Grande Potenza : ... quella che in Italia verrà chiamata la 'scala mobile' e che sarà abolita con un referendum, generava iperinflazione e blocco dell'economia. Così nel 1976, come un erede scapestrato che si rivolge ...