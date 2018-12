Golf – Alfred Dunhill Championship | Migliozzi 41° | Stone a caccia del titolo

Golf - European Tour 2019 : Scott Jamieson si porta in testa nel terzo giro all’Alfred Dunhill Championship - Guido Migliozzi 41° : Restano soltanto 18 buche alla conclusione del 2018 per lo European Tour di Golf. A Malelane (Sudafrica) è infatti in corso di svolgimento l’ultimo torneo dell’anno solare, l’Alfred Dunhill Championship. Dopo tre giri, al comando della classifica si è portato lo scozzese Scott Jamieson, autore di un terzo round in 68 colpi sul par 72 del Leopard Creek Country Club. Il 35enne di Glasgow ha vissuto una giornata decisamente ...

Golf – Alfred Dunhill Championship : Lipsky ci prova - bene Migliozzi : Eurotour: in Sudafrica ci prova David Lipsky, tiene Guido Migliozzi. Nel Dunhill Championship sono fuori gioco Gagli, E. Molinari, Bergamaschi e Manassero Guido Migliozzi, 32° con 143 (71 72, -1), si è mantenuto a metà classifica nell’Alfred Dunhill Championship, evento organizzato in collaborazione tra European Tour e Sunshine Tour e in svolgimento al Leopard Creek CC (par 72) di Malelane in Sudafrica. Nuovo leader con 136 (70 66, -8) è ...

Golf - European Tour 2019 : David Lipsky balza al comando dell’Alfred Dunhill Championship - Guido Migliozzi unico italiano a superare il taglio : Si è concluso anche il secondo giro a Malelane (Sudafrica), dove è in corso di svolgimento l’Alfred Dunhill Championship, ultimo torneo dell’anno per lo European Tour 2019. Dopo le prime 36 buche sul par 72 del Leopard Creek Country Club, si è portato al comando lo statunitense David Lipsky. Il 30enne Golfista americano (una vittoria sul circuito europeo, nel 2014) ha guadagnato la testa della classifica, con un -8 complessivo, ...

Golf - European Tour 2019 : Oliver Bekker in testa all’Alfred Dunhill Championship con vari big a inseguire - Migliozzi e Gagli migliori italiani : L’ultimo torneo dell’anno, l’Alfred Dunhill Championship di Malelane, in Sudafrica (che non va confuso con l’altro torneo, dal nome leggermente diverso, che si gioca in Scozia), vede al comando, dopo il primo giro, un padrone di casa: è Oliver Bekker. 34 anni compiuti due giorni fa, Bekker guida dopo aver girato in 66 colpi, sei sotto il par 72 del Leopard Creek Country Club, con sette birdie e un bogey. Al secondo posto ...

Golf – Alfred Dunhill Championship - scatto di Bekker in Sudafrica : Migliozzi migliore azzurro : Eurotour: in Sudafrica scatto di Oliver Bekker, 22° Migliozzi. Nel Dunhill Championship sono in ritardo Gagli, E. Molinari, Bergamaschi e Manassero Guido Migliozzi è al 22° posto con 71 (-1) colpi dopo il giro iniziale dell’Alfred Dunhill Championship, evento organizzato in collaborazione tra European Tour e Sunshine Tour in svolgimento al Leopard Creek CC (par 72) di Malelane in Sudafrica dove è al vertice il Sudafricano Oliver Bekker con ...

Golf - European Tour 2018 : l’Alfred Dunhill Links Championship va a Lucas Bjerregaard - quinto Andrea Pavan : Va al danese Lucas Bjerregaard l’Alfred Dunhill Links Championship dell’European Tour di Golf: il giocatore europeo si è imposto con un ultimo giro in 67 per un complessivo 273 (-15). In Scozia hanno chiuso alla piazza d’onore gli inglesi Tyrrell Hatton e Tommy Fleetwood, con il primo che veniva da due vittorie consecutive ed ha buttato il tris dissipando un vantaggio di cinque colpi nelle ultime buche del tracciato: per entrambi ...

Golf – Alfred Dunhill Links Championship : vittoria di Bjerregaard - Pavan nella top 5 : Eurotour: Lucas Bjerregaard gran finale, ottimo Andrea Pavan. Nel Dunhill Links il danese ha sorpassato nelle ultime battute l’inglese Hatton. secondo con Fleetwood Il danese Lucas Bjerregaard ha vinto con 273 (70 65 71 67, -15) colpi l’Alfred Dunhill Links Championship (European Tour), disputato in Scozia con formula Pro Am. Nei primi tre giri i concorrenti si sono alternati sui percorsi dell’Old Course di St. Andrews, di Carnoustie e del ...

Golf - Alfred Dunhill Links Championship 2018 : Andrea Pavan ed Edoardo Molinari nei primi 10 - in testa Tyrrell Hatton : Si è girato oggi sui tre percorsi dell’Alfred Dunhill Links Championship 2018 per il terzo giro di questo che è tra i più acclamati tornei del tour europeo. Al comando c’è un reduce della Ryder Cup risultata vittoriosa per l’Europa: è Tyrrell Hatton. L’inglese, già nono nella Race to Dubai e alla caccia del primo successo di qua dall’oceano nel 2018, ha concluso il terzo giro con un complessivo -14 (e -6 di giornata ...

Golf – Alfred Dunhill Links Championships : Pavan si porta al comando con Bjerregaard - Molinari dodicesimo : Nel Dunhill Links in ottima posizione anche Edoardo Molinari che è dodicesimo e Renato Paratore diciottesimo Andrea Pavan, con un gran giro in 63 (-9) colpi, miglior score di giornata, e il totale di 135 (72 63, -9), è risalito dal 25° posto portandosi al comando, insieme al danese Lucas Bjerregaard (70 65) nell’Alfred Dunhill Links Championship, che si sta svolgendo con formula Pro Am sui tre percorsi dell’Old Course di St. Andrews, di ...

Golf – Alfred Dunhill Links Championship : Fraser e Wallace leader - Paratore e Pavan nella top 25 : Hanno tenuto Edoardo Molinari e Nino Bertasio (42.i) all’Alfred Dunhill Links Championship. In ritardo Matteo Manassero Renato Paratore e Andrea Pavan sono al 25° posto con il 72 del par nell’Alfred Dunhill Links Championship dove guidano la graduatoria con 68 (-4) l’australiano Marcus Fraser e l’inglese Matt Wallace. Nel torneo dell’European Tour, che si sta svolgendo sui tre percorsi dell’Old Course di St. Andrews, di Carnoustie e ...