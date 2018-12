Giorgetti attacca il reddito di cittadinanza | Di Maio | ' Il contratto l' ho firmato con

Anticorruzione - Giorgetti : «Non c'entro niente» Opposizione attacca M5S : State tornando ai giorni bui, in cui tutti i cittadini erano schedati e la loro appartenenza politica registrata. Se questo è il vostro cambiamento è un cambiamento triste e preoccupante. Questi ...

Malagò attacca il governo : 'non è una riforma ma una occupazione del Coni'. Giorgetti : 'non è vero' : 'Nemmeno il fascismo era arrivato a tanto' dichiara il presidente del Coni. 'Stiamo attuando un modello già in vigore in altri paesi che non mina l'autonomia del Coni', la replica del sottosegretario ...

Malagò attacca : 'Riforma? Occupazione del Coni'. Giorgetti : "Non è vero" : Malagò strappa applausi e anche una standing ovation, quando dice: 'Io non rinuncio allo scudetto del Coni, al tricolore, alla nostra storia rispettabile per una volontà politica'. Giura di 'non ...

Reddito di cittadinanza - Giorgetti attacca e poi ritratta. Di Maio : 'c'è nel contratto e va rispettato' : Ieri sera l'incontro chiarificatore tra il sottosegretario alla presidenza - che aveva parlato di complicazioni non indifferenti per la misura del M5s - e il premier Conte. Le coperture ci sono e il ...

Paragone - M5S - attacca Giorgetti : «Uomo del sistema - se si fida Salvini...» : Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio il rapporto si sta ricomponendo dopo lo scontro di giovedì. Ma dal Movimento 5 Stelle arriva un siluro a Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del ...

Pace fiscale - Giorgetti : “Se si attacca chi tiene in piedi la baracca - il governo non va molto lontano. Si schiantano loro” : “Non consento a nessuno di alludere a complotti e trame oscure, con dichiarazioni così scomposte. Se si continua ad attaccare chi prova a tenere in piedi la baracca, il governo non andrà molto lontano. Spero Luigi Di Maio ci vada davvero, in procura. Scoprirà che la famosa “manina” è in casa loro. Ma occhio, così loro si vanno a schiantare”. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ...