Ginnastica ritmica | Fabriano si conferma Campionessa d’Italia Baldassarri e compagne

A Sansepolcro arriva la finale del campionato nazionale di Ginnastica ritmica : Grazie alla collaborazione tra gli Assessorati allo Sport e al Turismo, l'amministrazione comunale ha attivato delle agevolazioni con ingresso ridotto al Museo Civico per chi partecipa alle ...

Ginnastica ritmica – Campionato Italiano di Serie A 2018 : splendido bronzo per l’Eurogymnica Torino Cascella : E’ un bronzo storico per l’Eurogymnica Torino Cascella. Un risultato senza precedenti per un club torinese al Campionato Italiano di Serie A di Ginnastica Ritmica Risultato incredibile quello raggiunto da EUROGYMNICA Torino Cascella sabato scorso, 24 novembre 2018, a Fabriano dove si è disputata la terza prova del Campionato Italiano di Serie A 2018 di Ginnastica Ritmica. E quando diciamo storico intendiamo veramente senza ...

Ginnastica ritmica - Campionato Serie A 2018 : bronzo storico per Eurogymnica Torino Cascella : Campionato Italiano di Serie A 2018, nella terza prova in quel di Fabriano, Eurogymnica Torino Cascella guadagna un bronzo storico Risultato incredibile quello raggiunto da Eurogymnica Torino Cascella sabato scorso, 24 novembre 2018, a Fabriano dove si è disputata la terza prova del Campionato Italiano di Serie A 2018 di Ginnastica Ritmica. E quando diciamo storico intendiamo veramente senza precedenti. Le EGirls vanno oltre il pronostico ...

Ginnastica ritmica - Serie A 2018 : Fabriano vince la terza tappa e ipoteca lo scudetto : Fabriano non si ferma più e vince anche la terza tappa della Serie A 2018 di Ginnastica ritmica di fronte al proprio pubblico del PalaGuerrieri. Le Campionesse d’Italia hanno infilato il terzo successo consecutivo in campionato e hanno messo una seria ipoteca sulla conquista dello scudetto. Le ragazze di Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova si sono imposte con 97.000 punti: senza l’apporto dell’atleta straniera, le ...

Ginnastica ritmica – Il Capitano dell’Italia sulle tifoserie dello sport : “i nostri fan sanno stare al loro posto - non come quelli del calcio” : Alessia Maurelli, Capitano delle Farfalle Azzurre a ‘Solo chi c’ha Fede’ racconta il lato umano dello sport Fresche della Medaglia d’Oro nella Ginnastica Ritmica conquista ai Mondiali di Sofia, le dieci ragazze delle Farfalle Azzurre, capitanate da Alessia Maurelli e allenate da Emanuela Maccarani, entrano nel salotto di Solo chi c’ha Fede per raccontare come l’unità della squadra: “è l’anima di quello che si vede in ...

Ginnastica ritmica - brillante 9° posto delle Allieve de La Fenice Spoleto a Desio

Ginnastica ritmica – Baby-G annuncia la sua partnership con la Federazione italiana [GALLERY] : Baby-G e la Federazione Ginnastica d’Italia annunciano la loro partnership: il Brand di orologi femminili indistruttibili, in qualità di partner ufficiale al polso della atlete della nazionale di Ginnastica Ritmica Baby-G, il brand di Casio di orologi indistruttibili dedicati al giovane pubblico femminile, annuncia l’accordo con la Federazione Ginnastica d’Italia in qualità di partner ufficiale, ed in particolare con la squadra ...

Campionato Italiano Serie A Ginnastica ritmica 2018 : prova pazzesca per Eurogymnica Torino Cascella : Grande prova Eurogymnica Torino Cascella nella seconda prova del Campionato Italiano di Serie A di Ginnastica Ritmica 2018 svoltasi a Desio Un sabato da ricordare quello appena trascorso a Desio, dove si è disputata la II prova del Campionato Italiano di Serie A di Ginnastica Ritmica 2018. Nel Campionato più bello del mondo, come viene definito quello di Serie A di Ritmica, prestazione da incorniciare quella di Eurogymnica Torino Cascella, ...

Ginnastica ritmica - Serie A 2018 : Fabriano vince la seconda tappa e avvicina lo scudetto : A Desio (Monza e Brianza) è andata in scena la seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica ritmica e Fabriano ha ancora dettato legge come nel primo appuntamento stagionale che si era disputato a Forlì tre settimane fa. Le Campionesse d’Italia non hanno fatto sconti e si sono imposte con un autorevole 107.350, mettendo una seria ipoteca sullo scudetto quando siamo a metà del campionato visto che ancora una volta sono riuscite a ...

Ginnastica ritmica – A Torino i Campionati italiani assoluti : A Torino si assegneranno i tricolori della Ginnastica ritmica: l’Eurogymnica Torino Cascella sarà alla guida dei Campionati italiani assoluti La grande Ginnastica ritmica torna a Torino e lo fa in grande stile. L’1 e il 2 giugno 2019, il capoluogo piemontese sarà infatti teatro dei Campionati italiani assoluti e della 1^ tappa del Campionato Nazionale di Insieme Gold di Ginnastica ritmica, sotto la meticolosa regia e l’entusiasmante ...

Ginnastica - Salerno ed Angri sul podio della ritmica. : Seguono in classifica Anfra Sport Quarto , 7, di Marina Cuccurullo, Raffa Napoli , 10, di Carmen Niro, Ritmica Arke SA , 11, di Costanza Sabetta e Floros SA , 12, di Rosa Pierri. Giochi ancora tutti ...