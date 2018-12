Gilet gialli | nuovi scontri a Parigi

Gilet gialli - muore una donna a nord di Parigi : scontri con la polizia - 22 fermi : Un'altra vittima in Francia, la settima in incidenti legati ai blocchi stradali dei Gilet gialli nelle ultime settimane. E nuovi scontri a Parigi. Una donna è rimasta uccisa in un...

Gilet gialli - muore una donna a nord di Parigi : scontri con la polizia - 22 fermi : Un'altra vittima in Francia, la settima in incidenti legati ai blocchi stradali dei Gilet gialli nelle ultime settimane. E nuovi scontri a Parigi. Una donna è rimasta uccisa in un...

Gilet gialli - Parigi è blindata Scontri - lacrimogeni e un morto : QUINTO FINE SETTIMANA DI PROTESTE/ Gilet gialli, lacrimogeni e Scontri a Parigi. Un altro morto: è il settimo Segui su affaritaliani.it

Parigi - blocco Gilet gialli : muore donna : 11.55 Una donna è rimasta uccisa in un incidente sulla nazionale 2, a nord-est di Parigi, dove era in corso un blocco stradale dei Gilet gialli. Lo riferisce la radio France Bleu Picardie. E' la settima vittima degli incidenti legati ai blocchi nelle ultime due settimene in Francia legati alle proteste. La donna aveva 44 anni ed è morta sul colpo. Era in moto con il suo compagno, che per evitare il blocco dei Gilet gialli ha fatto inversione ...

Gilet gialli - quinto sabato di proteste in una Parigi blindata ma pochi manifestanti : C’è grande attesa, in Francia e in particolar modo a Parigi, per il quinto sabato di mobilitazione dei ‘Gilet gialli’, il movimento che “come uno tsunami” sta travolgendo Emmanuel Macron. La protesta arriva a pochi giorni dall’attentato di Strasburgo e proprio come temevano in molti, sembra essersi ridimensionata rispetto ai weekend precedenti, almeno per il momento. Così riporta il sito Le Figaro che ...

Gilet gialli - Parigi è blindata Ma è calo dei manifestanti : Sembrano essere, almeno per il momento, pochi i 'Gilet gialli' che hanno risposto all'appello dei portavoce del movimento a protestare per il quinto sabato consecutivo a Parigi, nonostante gli appelli alla responsabilità fatti dopo l'attentato di Strasburgo e le concessioni di Emmanuel Macron. E' quanto riporta il sito di Le Figaro, sottolineando come nelle strade del centro della capitale francese questa mattina ...

La Quinta minore dei Gilet gialli : Sembrano essere, almeno per il momento, pochi i 'gilet gialli' che hanno risposto all'appello dei portavoce del movimento a protestare per il quinto sabato consecutivo a Parigi, nonostante gli appelli alla responsabilità fatti dopo l'attentato di Strasburgo e le concessioni di Emmanuel Macron. E' quanto riporta il sito di Le Figaro, sottolineando come nelle strade del centro della capitale francese questa mattina vi siano più ...

Gilet gialli : Champs-Elysees semideserti : ANSA, - PARIGI, 15 DIC - Alcune decine di Gilet gialli sono arrivati sugli Champs-Elysees quasi deserti questa mattina, circondati e guardati a vista da uno schieramento di polizia imponente. ...

Gilet gialli : Champs-Elysees semideserti : ANSA, - PARIGI, 15 DIC - Alcune decine di Gilet gialli sono arrivati sugli Champs-Elysees quasi deserti questa mattina, circondati e guardati a vista da uno schieramento di polizia imponente. ...

Gilet gialli al bivio dopo le promesse di Macron - i militanti : “Niente leader né partiti - così non ci dividiamo” : “Far uscire il dentifricio dal tubetto è facile. E’ a rimetterlo dentro che ci riescono in pochi”. André entra nella chat Telegram dei Gilet gialli pochi minuti dopo aver staccato dal lavoro: chiede chi c’è in giro, si prepara a raggiungere i compagni al posto di blocco più vicino. “Il dialogo non è più possibile. Ci siamo ripresi le strade, non lasciamole proprio ora”. Nelle decine di canali che il movimento ha aperto sull’app ...

Gilet gialli - le 4 richieste a Macron : referendum popolari - assemblea estratta a sorte - meno tasse e privilegi ai politici : Non hanno leader, almeno non li riconoscono. Non hanno una struttura, se non le assemblee auto organizzate e i dibattiti nelle chat di Telegram e Facebook. Non sanno per quanto ancora esisteranno e se andranno oltre le manifestazioni di piazza. Ma su un punto sono tutti d’accordo: vogliono più partecipazione diretta alla vita politica. I Gilet gialli, un mese dopo l’inizio delle proteste, e mentre il sistema gli chiede di ...

Gilet gialli - quinto sabato di proteste. A Parigi polizia schierata - : Nuova giornata di manifestazioni in tutto il Paese. Nella capitale gli agenti presidiano l'Arco di Trionfo, place de l'Etoile e gli Champs Elysees. Schierati meno uomini rispetto allo scorso sabato. ...

Francia - allerta massima per la quinta giornata di agitazione dei Gilet Gialli : Le forze di sicurezza francesi sono oggi in massima allerta per la quinta giornata di mobilitazione dei Gilet Gialli. Il capo della polizia di Parigi, Michel Delpeuch, ha spiegato che il dispositivo ...

Gilet gialli - Amnesty : serve moderazione : 7.05 Amnesty international sollecita le autorità francesi a usare moderazione per evitare l'uso eccessivo della forza durante le manifestazioni dei Gilet gialli previste per oggi. Secondo l'organizzazione,nel corso delle manifestazioni precedenti,la polizia ha impiegato pallottole di gomma, granate contenenti cariche esplosive e gas lacrimogeni contro manifestanti per lo più pacifici. Per Amnesty "è fondamentale che tanto la legge francese ...