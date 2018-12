Gilet gialli al bivio dopo le promesse di Macron | i militanti | “Niente leader né partiti

Gilet gialli - le 4 richieste a Macron : referendum popolari - assemblea estratta a sorte - meno tasse e privilegi ai politici : Non hanno leader, almeno non li riconoscono. Non hanno una struttura, se non le assemblee auto organizzate e i dibattiti nelle chat di Telegram e Facebook. Non sanno per quanto ancora esisteranno e se andranno oltre le manifestazioni di piazza. Ma su un punto sono tutti d’accordo: vogliono più partecipazione diretta alla vita politica. I Gilet gialli, un mese dopo l’inizio delle proteste, e mentre il sistema gli chiede di ...

Gilet gialli - quinto sabato di proteste. A Parigi polizia schierata - : Nuova giornata di manifestazioni in tutto il Paese. Nella capitale gli agenti presidiano l'Arco di Trionfo, place de l'Etoile e gli Champs Elysees. Schierati meno uomini rispetto allo scorso sabato. ...

Francia - allerta massima per la quinta giornata di agitazione dei Gilet Gialli : Le forze di sicurezza francesi sono oggi in massima allerta per la quinta giornata di mobilitazione dei Gilet Gialli. Il capo della polizia di Parigi, Michel Delpeuch, ha spiegato che il dispositivo ...

Gilet gialli - Amnesty : serve moderazione : 7.05 Amnesty international sollecita le autorità francesi a usare moderazione per evitare l'uso eccessivo della forza durante le manifestazioni dei Gilet gialli previste per oggi. Secondo l'organizzazione,nel corso delle manifestazioni precedenti,la polizia ha impiegato pallottole di gomma, granate contenenti cariche esplosive e gas lacrimogeni contro manifestanti per lo più pacifici. Per Amnesty "è fondamentale che tanto la legge francese ...

Così le élite di Francia hanno iniziato a flirtare con i Gilet gialli : Milano. I gilet gialli manifestano ancora anche se non si sa in che misura, ma il dispositivo di sicurezza “8 dicembre”, adottato sabato scorso a Parigi, è già stato attivato contro il “V atto” previsto per oggi. Ottomila uomini e quattordici blindati garantiranno la sicurezza dei ministeri, dell’El

Gilet gialli - i nuovi Tsipras italiani e l'Alba Mediterranea - : E' un'economia in crisi che deve fare un deficit maggiore per rilanciarsi, non una "sana". Ma non è certo un caso che, con la linea degli editorialisti di Repubblica, la sinistra in Italia sia morta ...

Gilet gialli confermano raduno domani : 18.03 Malgrado l'appello del governo a fermare le proteste, dopo l'attacco di Strasburgo,i Gilet gialli confermano il raduno a Parigi di domani, quinto sabato dall'inizio della mobilitazione sulla pagina Facebook intitolata "Sabato 15 dicembre Atto 5: Macron dimissioni",che conta 10mila partecipanti social. E la prefettura si prepara a fronteggiare la situazione con 8000 agenti, "Il Paese ha bisogno di calma e ordine, il malessere ...

Tutti i Paesi dove i cittadini sono scesi in piazza con i Gilet gialli : I ragazzi si sono poi inginocchiati in solidarietà con gli studenti francesi costretti dalla polizia a mettersi in ginocchio, in immagini che hanno fatto il giro del mondo. Copia . Copia video Link ...

Emmanuel Marcon - il galletto scappa come un coniglio : l'elicottero pronto a salvarlo dai Gilet gialli : ... quotidiano di cui è editore, ndr, , per permettere loro di proporre un' offerta politica alternativa'. 'Questo movimento deve strutturarsi. Altrimenti rischia di spegnersi, o di essere ...

Le tasse di successione - l'altra sfida (ancora sotto traccia) dei Gilet Gialli : Perché l'Isf, la patrimoniale sulla fortuna, sì e le tasse di successione no? Nei giorni caldi dell'insurrezione che ha invaso di Gilet Gialli quasi tutte le grandi città francesi per non dire di Parigi che si prepara all'Atto Quinto nonostante l'impegno del presidente a mettere sul tavolo una decina di miliardi di euro per aumentare il potere d'acquisto dei francesi (che, però, dal '68 a oggi è quadruplicato, ...

Travaglio : “Moscovici addirittura dice che Francia può arrivare al 3 - 5 di deficit-Pil per via dei Gilet gialli. È demenziale” : “Abbiamo un debito pubblico molto più alto rispetto alla Francia, ma è anche vero che l’andamento italiano sia del debito, sia del deficit è meno preoccupante in confronto a quello francese. Non dimentichiamo che la Francia è appena uscita da 9 anni consecutivi di procedura di infrazione per deficit eccessivo e in due di quegli anni il ministro dell’Economia si chiamava Moscovici“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto ...

Francia - i Gilet gialli mandano al tappeto l'economia : Fino a poche settimane fa l'economia francese era destinata a registrare un'espansione trimestrale «abbastanza ragionevole», ma le proteste dei gilet gialli hanno cambiato tutto, sottolinea Eliot ...

Gli studenti indossano i Gilet gialli. E bruciano un fantoccio di Salvini : Il centro di Milano è stato preso d'assalto, ancora una volta, dagli studenti di sinistra che, a sostegno delle proteste in Francia, hanno indossato i gilet gialli (guarda il video). Ma la manifestazione contro il governo gialloverde si è trasformata, per l'ennesima volta, un attacco ferocissimo contro Matteo Salvini e il Carroccio. Un fantoccio con il volto del vicepremier leghista è stato, infatti, dato alle fiamme davanti alla sede di ...

Effetto Gilet gialli - Banca di Francia taglia stime crescita. Villeroy : con più proteste danni maggiori : Nuove notizie negative dalla Francia che già, sulla scia delle promesse che il presidente Emmanuel Macron ha fatto alla nazione dopo le manifestazioni dei gilet gialli, rischia di fare nel 2019 un ...