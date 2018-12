Giappone | le paure della «principessa triste» Masako | futura imperatrice

vanityfair

(Di sabato 15 dicembre 2018) Nell’epoca del #MeeToo educhessa ribelle Meghan Markle che cambia le regolemonarchia britannica, la figura diereditaria destinata a diventaredelnel maggio 2019 ( non appena l’abdicazione dell’attuale suocero sovrano Akihito, diverrà ufficiale), che ha abbandonato una promettente carriera diplomatica per sposarsi, imprigionata dal cerimoniale che da secoli regola la vita di corte, praticamente scomparsa dalle uscite ufficiali e in cura per «stress adattativo», appare un’immagine di donna totalmente fuori dal suo tempo.Questa volta , però,la, come viene definita, ha sorpreso un po’ tutti raccontando pubblicamente le sue: «Quando penso ai giorni futuri mi sento insicura su quanto sarò utile. Vorrei dedicare tutta me stessa al sostegno di Sua Altezza Reale e fare uno sforzo per la felicità...