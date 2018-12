Gesù è nato il 25 dicembre?

Alex al Bambino Gesù di Roma : test medici sui genitori per scegliere il donatore | "Condizioni buone - farmaco contiene malattia" : La mamma e il papà si sottopongono a test medici , anche per capire quale genitore è più adatto all'operazione

Alex è tornato in Italia - lo aspettano al Bambino Gesù : ROMA. Il piccolo Alessandro Maria Montresor è arrivato in Italia e, secondo quanto si apprende, sta arrivando all'ospedale Bambino Gesù di Roma . Alex , che ha 18 mesi e una grave patologia genetica ...

Alex è tornato in Italia - lo aspettano al Bambino Gesù : Il piccolo, affetto da una grave patologia e in attesa di trapianto di midollo, è arrivato da Londra. Come annunciato nei giorni scorsi dai suoi genitori, sarà curato nell'ospedale romano