Gerusalemme | Israele plaude a Australia

L’Australia ha riconosciuto Gerusalemme ovest come capitale di Israele : L’Australia ha riconosciuto Gerusalemme ovest come capitale di Israele. Il primo ministro australiano Scott Morrison ha però detto che l’ambasciata australiana in Israele non sarà spostata da Tel Aviv a Gerusalemme finché non ci sarà un accordo di pace tra israeliani e palestinesi.

