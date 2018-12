Genova | il commissario Bucci annuncia | nuovo ponte a Natale 2019

Piaggio Aero - Di Maio a Toti : «Lunedì il commissario». Corteo a Genova | : I dipendenti dello stablimento di Sestri Ponente in agitazione per l’annuncio dell’azienda che gli ultimi stipendi arriveranno in ritardo

Decreto Genova - conto alla rovescia : pronta la squadra di “Bucci-commissario” : Ad affiancare il primo cittadino nella struttura per la ricostruzione di ponte Morandi potrebbero essere 2 vice con profili “tecnici”

Decreto Genova : il commissario dovrà rispettare le norme antimafia - : Un nuovo emendamento, presentato dai due relatori di M5s e Lega, stabilisce che il sindaco Bucci sarà tenuto a conformarsi al codice antimafia nelle varie fasi: dalla progettazione alla ricostruzione ...

Genova - ecco il progetto per il ponte Morandi presentato da Autostrade al sindaco e commissario Bucci : Lungo 1.054 metri e posto ad una altezza del tutto simile a quella del viadotto crollato, può essere realizzato in nove mesi. Nella soluzione di Autostrade,i sostegni dell'impalcato sono di tipo ...

Ricostruzione Ponte Morandi - Bucci : “giunti molti progetti”/ Commissario Genova - “Autostrade? No porte chiuse” : Ponte Morandi: indagine Antitrust. Ultime notizie, il governo sponsorizzò Fincantieri per la Ricostruzione del viadotto crollato: l'Autorità vuole fare chiarezza(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:47:00 GMT)

Genova - emendamento governo al dl : a commissario concessioni A7 e A10 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Dl Genova - Toti minimizza sul rischio infiltrazioni mafiose : “Non è ragione per non ricostruire. Poteri del commissario equilibrati” : “rischio infiltrazione mafiosa nei cantieri per la ricostruzione del ponte a Genova? Possibile, serve vigilare. Ma ritengo che non sia una buona ragione per non ricostruire o rallentare le opere”. A rivendicarlo è il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, nel corso di una conferenza alla sede della stampa estera a Roma, dopo la denuncia del presidente dell’Anac Raffaele Cantone, secondo cui c’è nel decreto una ...

Decreto Genova - Cantone : al commissario poteri senza precedenti : Il Presidente dell'Anac Raffaele Cantone,ha rilevato che sono troppi i poteri concessi al commissario per la ricostruzione del ponte di Genova, il sindaco Mario Bucci. 'Ho perplessità sulla ...

Cantone : troppi poteri commissario Genova e rischio infiltrazioni : Roma, 10 ott., askanews, - 'Perplessità' sul decreto legge per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova sono state espresse dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Anac, Raffaele ...

Morandi - Cantone : “Perplessità sul decreto Genova. Deroghe al commissario senza precedenti - ma norme incerte” : Il decreto Genova? Dopo le critiche del commissario Bucci e le richieste di modifica e maggiori fondi, questa volta è Raffaele Cantone, il presidente dell’Anac (l’Autorità Nazionale Anticorruzione) a esprimere le sue perplessità: “Condivido lo spirito, ma ho dei dubbi”, è la premessa di Cantone. Per poi evidenziare le criticità: “Con una disposizione, che credo sia senza precedenti si intende consentire al ...

Cantone critica il decreto Genova 'Troppi poteri al commissario e pericoli di infiltrazioni mafiose' : Il presidente dell'Anac - l'autorità nazionale anticorruzione - rileva in audizione sul decreto Genova di fronte alle commissioni Trasporti e Ambiente della Camera i 'poteri assoluti' dati al ...