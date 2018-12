Formula E | al via la nuova stagione su Eurosport e in chiaro su Italia 1 HD

Formula E - tutto pronto per il via. Al volante delle elettriche anche Felipe Massa : Al via ci sono i quattro campioni del mondo della specialità: Nelson Piquet jr , Panasonic Jaguar, , Sébastien Buemi , Nissan e.Dams, , Lucas di Grassi , Audi Sport Abt Schaeffler, e Jean-Eric Vergne ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi : ultima gara della stagione - Hamilton in pole e Ferrari in seconda fila. Alle 14.10 il via : Cannibali. Hamilton e la Mercedes anche ad Abu Dhabi agli avversari non hanno lasciato che le briciole. Il cinque volte campione del mondo ha conquistato l'83pole position in carriera, ma soprattutto " il numero che fa spavento " è che nelle 100 qualifiche dell'era turbo Hamilton è stato il più veloce 52 volte. Anche per la ...

La Formula 1 punta i fan del calcio : al via partnership con Dugout : La Formula 1 ha annunciato una partnership digitale con la piattaforma di contenuti calcistici Dugout in una iniziativa di promozione incrociata. L'articolo La Formula 1 punta i fan del calcio: al via partnership con Dugout è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

DIRETTA Formula 1 GP BRASILE/ F1 streaming video SKY - prove libere live : via alla FP2! - IlSussidiario.net : DIRETTA FORMULA 1 streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 del Gp BRASILE 2018 Interlagos: tempi e classifica delle sessioni , oggi 9 novembre, .

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY e TV8 qualifiche live : via alla FP3! (Gp Messico 2018) : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Messico 2018 Città del Messico: cronaca e tempi delle due sessioni attese sul circuito (oggi sabato 27 ottobre)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 16:38:00 GMT)

Incidente in minimoto - la Procura avvia indagini Aosta - L'ipotesi - al momento Formulata contro ignoti - è di lesioni colpose gravi. Le ... : Sull'Incidente di domenica scorsa, 21 ottobre, di cui è rimasto vittima un bimbo di 10 anni residente in media valle , caduto in minimoto, la Procura di Aosta ha avviato indagini. L'ipotesi, al ...

Diretta Formula 1/ F1 gara live : Raikkonen ha vinto il Gran Premio degli USA! Festa rinviata per Hamilton! : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Stati Uniti Usa 2018 Austin live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della corsa texana (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 21:46:00 GMT)

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY e TV8 gara live : tutti sulla griglia di partenza - via! (Gp Usa 2018) : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Stati Uniti Usa 2018 Austin live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della corsa texana (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 19:50:00 GMT)

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY e TV8 qualifiche live : via alla FP3! (Gp Usa 2018) : Diretta Formula 1 qualifiche e FP3 live Gp Usa 2018 Austin: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul Circuit of the Americas (oggi sabato 20 ottobre)(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 19:33:00 GMT)

Formula 3 : Schumacher jr ko in Germania - festa rinviata : festa rinviata per Mick Schumacher nell'ultimo fine settimana di gare del campionato europeo di F3. Il figlio del sette volte campione del mondo ha rotto l'ala anteriore nella prima delle tre gare in programma ed è stato costretto a sostituirla. Rientrato in pista in ultima posizione, ha rimontato fino al dodicesimo posto, quindi fuori ...

LA Formula E CAMBIA LOCATION IN SVIZZERA/ Via da Zurigo - il 22 giugno lo Swiss E-Prix a Berna : La FORMULA E CAMBIA LOCATION in SVIZZERA: via da Zurigo dove si è tenuto in Gran Premio 2018, la corsa dello Swiss E-Prix nel 2019 si terrà a Berna(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 21:53:00 GMT)

Formula 1 - Viaggio a Enstone - dove nascono le monoposto Renault : La Silicon Valley della Formula 1 è in Inghilterra. Si sviluppa attorno a Silverstone e ospita i quartieri generali di sette delle dieci squadre che animano il Mondiale. Infatti, allappello mancano solo la Ferrari, che non è nemmeno immaginabile non collocare a Maranello, la Toro Rosso, che è a Faenza, e la Sauber, che ha sede in Svizzera. La terra dei motori inglesi include anche il villaggio di Enstone, nellOxfordshire, dove risiede il team ...