Eva Henger operata d’urgenza al seno | il racconto in tv

Eva Henger operata d’urgenza : “Avevo un bozzo sul seno - sentivo dolore e non riuscivo più ad alzare il braccio” : “Avevo un bozzo sul seno, sentivo dolore e non riuscivo più ad alzare il braccio“: inizia così il racconto di Eva Henger a Barbara D’Urso, a cui ha rivelato per la prima volta il suo dramma. Ospite di Pomeriggio 5, l’ex pornostar ha rivelato infatti di aver subito un’operazione d’urgenza al seno qualche tempo fa. “Me la sono vista brutta. Ho fatto un’operazione tanti anni fa per asportare dei ...

Eva Henger a Pomeriggio Cinque : "Mi sono operata al seno per i noduli - ci sono state complicazioni..." : Eva Henger, ospite della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, ha dichiarato di essersela vista brutta durante un'operazione alla quale si è sottoposta per rimuovere dei noduli al seno.La showgirl ungherese ed ex concorrente dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, infatti, ha dichiarato che, a causa di complicanze dovute ad un'intervento precedente, la nuova operazione è ...

Eva Henger a Pomeriggio 5 - il suo dramma : “Non sarei qui se…” : Pomeriggio Cinque: Eva Henger fa una confessione choc E’ da poco terminata una nuova puntata di Pomeriggio 5. E nella seconda parte ampio spazio è stato dedicato alla chirurgia plastica. Tanti gli ospiti invitati dalla d’Urso in studio a parlare di questo argomento, tra i quali anche Eva Henger. Proprio quest’ultima ha rivelato di essersi operata al seno due volte: una per togliersi delle cisti e l’altra per mettersi ...

U&D - Lucas Peracchi pubblica foto a luci rosse : Eva Henger commenta con ironia - poi sbotta : Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e donne e attualmente tra i tutor della squadra di Detto Fatto in onda su Raidue, e Mercedesz Hengher, figlia dell'ex attrice a luci rosse Eva. In questi giorni i due fidanzati si sono concessi una vacanza-relax alle Maldive, come testimoniano le tantissime foto e le stories che hanno postato sui loro account ufficiali. In particolar modo, abbiamo visto che Lucas ...

Lucas Peracchi osa - Eva Henger commenta e sbotta : il qui pro quo : Lucas Peracchi ‘osa’ sui social, Eva Henger commenta e viene pesantemente insultata assieme alla figlia. Il qui pro quo e lo sfogo dell’ungherese Lucas Peracchi e la sua dolce Mercedesz Henger recentemente si sono concessi una vacanza da favola alle Maldive, con tanto di scatti social a documentare la paradisiaca holiday che hanno trascorso: mare […] L'articolo Lucas Peracchi osa, Eva Henger commenta e sbotta: il qui pro ...

Eva Henger contro Monte : accordi segreti per le nomination al GF Vip? : Eva Henger ancora contro Francesco Monte : dopo il famoso canna-gete dell' Isola dei Famosi , che li ha visti coinvolti in prima persona, l'attrice ha lanciato un'altra bomba che vede come bersaglio ...

Grande Fratello Vip - Eva Henger e il nuovo canna-gate : 'Cos'ha fatto Francesco Monte' - bomba su Mediaset : La bomba di Eva Henger sul Grande Fratello Vip : accordi segreti nei reality e agenzie che manovrano i concorrenti. Ospite di Emanuela Gentilin a Ultime dalla Casa , l'ex protagonista dell' Isola dei ...

Eva Henger ATTACCA FRANCESCO MONTE / 'È abilissimo a creare un gruppo e poi...' - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : Eva HENGER spiega la strategia di FRANCESCO MONTE al Grande Fratello Vip 2018. Mentre sui concorrenti delle stesse agenzie...