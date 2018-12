Europa League | conclusa la prima fase | i bookmakers puntano sulla finale Chelsea-Napoli

Sorteggio Europa League 2019 - le possibili avversarie del Napoli ai sedicesimi. Programma - orario e tv : Il Napoli è stato eliminato dalla Champions League, la notte infausta di Anfield Road ha impedito agli azzurri di qualificarsi agli ottavi di finale della massima competizione continentale e ha così portato alla retrocessione in Europa League. L’unica magra consolazione è che i ragazzi di Carlo Ancelotti saranno testa di serie nel Sorteggio che si svolgerà lunedì 17 dicembre (ore 13.00) a Nyon ma quali sono le probabili avversarie del ...

Sorteggio Europa League 2019 - le possibili avversarie di Napoli - Inter e Lazio ai sedicesimi. Programma - orario e tv : L’Europa League vedrà svolgersi a Nyon i sorteggi dei sedicesimi di finale di Europa League 2018-2019. Sono scese dalla Champions League Napoli e Inter, è andata avanti la Lazio, mentre il Milan è stato messo alla porta dall’Olympiacos. Per determinare le avversarie delle tre squadre italiane, i conti sono presto fatti, perché in Europa League il Sorteggio viene effettuato tra teste di serie e non teste di serie, dal momento che ...

Napoli - Allan : 'Juve fuori dal comune ma non molliamo. Arriviamo in fondo in Europa League' : Alla presentazione del calendario ufficiale il centrocampista del Napoli Allan ha fatto il punto sulla stagione della squadra di Ancelotti, tre giorni dopo l'eliminazione dalla Champions League: " L'...

Napoli - Allan guarda avanti 'Puntiamo all Europa League e al campionato' : 'SIAMO DISPIACIUTI' - 'Il finale non è stato quello che volevamo - ha detto il centrocampista brasiliano ai microfoni di Sky Sport -, siamo dispiaciuti di essere usciti da una competizione così ...

Europa League - l’entrata killer di Quaresma : Banti lo espelle [VIDEO] : Non è stata una fase a gironi positiva per il Besiktas, eliminato dall’Europa League in seguito alla sconfitta casalinga contro il Malmö. Il rispettivo gruppo era tutto sommato alla portata, includendo anche il Genk e il Sarpsborg, ma i bianconeri di Istanbul non sono riusciti a mettersi in luce con continuità e lo 0-1 di ieri è stato fatale perché è bastato agli svedesi per effettuare il sorpasso. Il match del “Vodafone ...

Champions ed Europa League - flop dei giocatori italiani : poche presenze da titolare e 16° posto tra i gol segnati : E forse non è un caso che i Bleus si siano laureati solo pochi mesi fa campioni del mondo. Una disamina che non è direttamente correlata al flop delle italiane nell'ultima giornata della fase a ...

Ecco tabellone completo di Europa League : Napoli favorito? : Il sorteggio di lunedì Appuntamento a lunedì per il sorteggio di Europa League. Il Napoli “retrocede” dalla Champions dopo la sconfitta di Liverpool, e si presenta come una delle squadre più accreditate per arrivare fino in fondo nella seconda competizione europea. È una percezione realistica, intanto perché le avversarie del primo turno sono tutte mediamente abbordabili per gli uomini di Ancelotti. Come testa di serie, il Napoli ...

Napoli - nasce il patto Europa League : garantisce il sushi : Il gruppo Napoli si è ritrovato dopo il ko di Liverpool . E lo ha fatto con una bella cena: sushi per tutti in un noto locale della città. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport , il sushi è stato un modo per fare ancora di più gruppo dopo la delusione di Anfield ed è anche stato il modo per sancire un patto Europa League, prossima competizione che vedrà il Napoli ...

