Escalaplano | 72enne muore schiacciato dalla sua auto

(Di sabato 15 dicembre 2018) Grave incidente mortale nelle campagne di, comune di circa 2000 abitanti della provincia del Sud Sardegna, dove Giovanni Boi, un allevatore in pensione di 72 anni è stato ritrovato cadavere,sotto la ruota posteriore della sua Fiat Panda, L’incidente è avvenuta nelle prime ore di sabato 15 dicembre, sulla strada vicinale di Santa Barbara che porta al terreno della vittima. A dare l’allarme è stato il nipote di Boi, preoccupato per il suo mancato rientro a casa, ieri sera. E’ stato lui a mettersi alla ricerca del congiunto e a ritrovarlo all’alba ormai privo di vita.Difficile ricostruire la dinamica esatta dell’incidente: ci stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Jerzu, guidati dal capitano Alessandro D’Auria. L’del pensionato è stata trovata fuoricarreggiata, per rimuoverla sono intervenuti i ...