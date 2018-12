Ennio Morricone | un' estate sul palco per dire addio alle scene | saranno sei i suoi ultimi

A Verona e a Caracalla i 'Final Concerts' di Ennio Morricone : Ennio Morricone dirigerà a Verona e Roma i ' final concerts ' . Il maestro, 90 anni appena compiuti, sarà il 18 e 19 maggio all'Arena di Verona e poi il 15 e 16 giugno e il 21 e 22 giugno alle Terme ...

Ennio Morricone dice addio alle scene : a Verona e a Roma i suoi "final concerts" : Ennio Morricone dirigerà a Verona e Roma i 'final concerts'. Il maestro, 90 anni appena compiuti, sarà il 18 e 19 maggio all'Arena di Verona e poi il 15 e 16 giugno e il 21 e 22 giugno alle Terme di Caracalla a Roma. I concerti sono parte del suo "60 Years of Music" World Tour, che celebra il 60/o anniversario della carriera del compositore e direttore d'orchestra e finora ha visto svolgersi più di 50 concerti in 35 ...

Ennio Morricone : 'Intervista inventata - mai detto che Tarantino è un cretino' : Il compositore Ennio Morricone smentisce l'incontro con un giornalista dell'edizione tedesca di 'Playboy' e l'Intervista pubblicata dal giornale tedesco su Quentin Tarantino. E, parlando con il quotidiano La Repubblica, chiarisce il fatto sostenendo di non aver mai detto quelle parole, né le ha mai pensate. L'Intervista di Ennio Morricone all'edizione tedesca di Playboy sarebbe totalmente inventata: le parole attribuitegli non erano proprio ...

“Ennio Morricone : Quentin Tarantino un cretino - i suoi film spazzatura”. Ma il maestro smentisce intervista e annuncia querela : “Quentin Tarantino è un cretino e i suoi film spazzatura”. E il pensiero che il sito della versione tedesca di Playboy ha attribuito al 90enne enne artista premio Oscar proprio con un film del regista americano. Parole che hanno fatto il giro del mondo e hanno spinto un altro regista, Giuseppe Tornatore, ad avvertirlo. Il risultato è una smentita e l’annuncio di una querela contro la testata. “Darò mandato ai miei avvocati di ...

Ennio Morricone - i 90 anni di un maestro che ha venduto 70 milioni di dischi e composto 500 melodie : Ha venduto 70 milioni di dischi, ha composto più di 500 melodie, molte delle quali indimenticabili, per il cinema e anche per la televisione. Perché forse non tutti sanno che Ennio Morricone, plurinominato al premio Oscar conquistato alla carriera nel 2007 per mano di Clint Eastowood e per la colonna sonora di The Hateful Eight nel 2016, con il suo sconfinato talento è stato anche arrangiatore di musica pop italiana degli anni ’60. Il ...