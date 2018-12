Blastingnews

: Emanuele Lambertini: è polemica per una foto su Instagram - alessioganci : Emanuele Lambertini: è polemica per una foto su Instagram - usatoscherma : RT @art4sportONLUS: COPPA DEL MONDO SCHERMA PARALIMPICA - EMANUELE LAMBERTINI SECONDO NEL FIORETTO MASCHILE A KYOTO - art4sportONLUS : COPPA DEL MONDO SCHERMA PARALIMPICA - EMANUELE LAMBERTINI SECONDO NEL FIORETTO MASCHILE A KYOTO -

(Di sabato 15 dicembre 2018)è un giovane atleta paralimpico di scherma italiano. Negli ultimi giorni il giovanesi è recato in Giappone e, nel corso di una cerimonia di premiazione, si è scattato un selfie che ha suscitato polemiche di ogni tipo in tutto il mondo, in quanto lain questione è stata ritenuta razzista e offensiva nei confronti del Giappone. Il giovaneporta le mani attorno agli occhi e si fagrafare mentre compie un gesto che, nella cultura asiatica, è considerato offensivo ed oggetto di scherno dell'aspetto fisico delle popolazioni orientali. Il gesto in questione è volto a mimare gli occhi a mandorla che sono tipicamente caratteristici delle popolazioni asiatiche e, quindi, anche dei giapponesi. In aggiunta a ciò, c'è la didascalia della, nella quale il campione paralimpico lamenta pubblicamente il fatto di avere mangiato cibo orientale per ...