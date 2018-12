EFA | 4 premi all' Italia | Marcello Fonte è il Miglior Attore d' Europa 2018

Premiato Marcello Fonte come miglior attore agli EFA : Il premio è andato a Marcello Fonte : è lui ad essere stato Premiato come migliore attore agli EFA, gli Oscar europei. Dopo la vittoria a Cannes e la conquista della Palma, il protagonista di 'Dogman' ...

Champions League - la UEFA premia Ousmane Dembélé : suo il Goal of the Week : Gli appassionati si sono espressi: il Goal of the Week in Champions League è quello siglato da Ousmane Dembélé in Barcellona-Tottenham. Il francese, dopo aver rubato il pallone sulla trequarti, si è ...

EFA 2018 - Al regista Costa-Gavras il Premio d'Onore del Presidente e del Consiglio direttivo della European Film Academy : Costa-Gavras ha inoltre curato la regia di diverse Opere e spettacoli musicali ed è stato Presidente della Société des réalisateurs de Films , 1971-1973, . E' attualmente Presidente de La ...

EFA2018 - Premio d'Onore a Costa-Gavras : Costa-Gavras ha inoltre curato la regia di diverse Opere e spettacoli musicali ed è stato presidente della Société des réalisateurs de films , 1971-1973, . E' attualmente presidente de La ...

A Tim Cook il premio 'Courage Against Hate' della Anti-DEFAmation League - : ... «Di conseguenza se le persone vengono trattate alla stregua di cittadini di serie B in qualsiasi parte del mondo, è piuttosto difficile raggiungere tale obiettiv». Il CEO di Apple da sempre si ...

Il calcio italiano si gioca la partita dell'innovazione : premiato dall'UEFA per l'Ai : È sempre più fondamentale, come avvenuto in occasione dell'hackathon di Trento, intrecciare il mondo del calcio con quello della scienza e della tecnologia, oltre che con i temi della passione ...

Champions League - l'UEFA premia Cristiano Ronaldo : suo il Goal of the Week : Un riconoscimento difficile da conferire ad un altro gesto tecnico, dopo quello eseguito da Cristiano Ronaldo all'Allianz Stadium contro il Manchester United. Una rete splendida, quella del portoghese,...

UFFICIALE - UEFA e EA SPORTS lanciano la eChampions League : super premio e finale a Madrid - tutti i dettagli : 'EA SPORTS FIFA coinvolge decine di milioni di persone in tutto il mondo e, grazie alla nostra presenza all'interno del videogioco, abbiamo ancora più possibilità di avvicinare la Uefa Champions ...

La UEFA premia l'Hackathon della Figc : ... sede di Microsoft's Global Sport Innovation Centre e la voce è davvero trasversale passando da grandi protagonisti internazionali dell'innovazione ad interpreti dell'economia italiana fino ad ...

La Figc vince il premio UEFA Innovazione e Creatività grazie all’Hackathon : Il premio rientra nell’iniziativa “Uefa GROW Award” che ha lo scopo di premiare, dare endorsement a iniziative e successi delle associazioni nazionali L'articolo La Figc vince il premio Uefa Innovazione e Creatività grazie all’Hackathon è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Europa League - brutte notizie per il Milan : l'UEFA potrebbe confiscare i premi dei rossoneri : Il massimo organismo europeo potrebbe confiscare i premi ottenuti dalla società rossonera in questa edizione di Europa League Nuvoloni neri all'orizzonte per il Milan , la società rossonera potrebbe ...