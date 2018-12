Ecotassa sulle auto | la Lega distrugge l' M5s | ' Via anche i bonus per le meno inquinanti'

Ecotassa verso le modifiche al Senato. Di Maio conferma : “Sulle auto delle famiglie non ci sarà” : All’interno del pacchetto di oltre cinquanta proposte di modifica del governo al testo della manovra fermo in Senato ci sarà anche la revisione dell’imposta sulle auto inquinanti, già nota a tutti come Ecotassa. Dopo le polemiche interne alla maggioranza e la protesta di Fca, che aveva minacciato di ritirare il piano di investimenti da 5 miliardi di euro annunciati per l’Italia, il vicepremier Luigi Di Maio aveva promesso: ...

Ecotassa sulle auto - il presidente degli industriali torinesi spara a zero : "Beffa dettata da politiche approssimative" : Dario Gallina: "autogol inutile e dannoso per tutta la filiera italiana dell'automotive con le sue decine di migliaia di lavoratori"

Ecotassa sulle auto - ecco quanto si rischia di pagare in più : Il fronte è compatto. Il nemico stavolta si chiama Ecotassa, un provvedimento annunciato ma ancora tutto da definire che però ha già scatenato il mondo dell'auto. Stavolta unito come mai. In campo c'è ...

Ecotassa sulle auto : spunta una nuova proposta e il grande rifiuto di FCA : Il coordinamento e_mob parla di una proposta più morbida mentre FCA dirama una nota ufficiale dove esprime tutta la sua preoccupazione L’idea di introdurre un’Ecotassa sull’acquisto di auto nuove con emissioni nocive di CO2 sopra i 90g/km ha scatenato una valanga di proteste e polemiche, tanto da far effettuare una prima marcia indietro al Governo che l’aveva proposta. Ora però, l’e_mob, coordinamento di istituzioni, aziende e associazioni ...

L’Ecotassa sulle auto è un’imposta virtuosa. Ma i media fanno fatica a dirlo : Chi ha concepito l’emendamento sulL’ecotassa automobilistica ha osato l’inosabile, in un Paese tremendamente conservatore come il nostro, dove la mobilità è ancor oggi considerata una virtù nazionale e non un problema ambientale: l’ostilità nei confronti dei provvedimenti contro l’inquinamento provocato dal traffico ha sempre scatenato proteste e spesso messo in crisi le giunte che li adottavano. Infatti siamo il Paese europeo con il più basso ...

Ecotassa - Di Maio frena : "No sulle auto delle famiglie" : Il vicepremier: "Miglioreremo la norma". E annuncia novità in manovra: "Taglio del costo del lavoro e sgravi alle imprese che assumono a tempo indeterminato". Modifiche al contratto di governo: "Per ...

Paghiamo già da 20 anni l'Ecotassa sulle emissioni di CO2 : Se si tolgono le accise e l'Iva, il gasolio italiano costa già molto meno di quello europeo ed è il fisco solamente il fisco a renderlo tra i più salati d'Europa e quindi del mondo. Alla rilevazione ...

Salvini boccia l’Ecotassa per le auto - Di Maio rilancia sulle pensioni d’oro : Doveva essere la volta buona per definire nel dettaglio il compromesso con la Commissione europea sulla Finanziaria per il 2019. Non è accaduto nemmeno stavolta. È stata invece l’ennesima giornata di caos mediatico: prima la marcia indietro sull’ecotassa per le auto a benzina e gasolio, poi gli annunci sui tagli - sempre più alti - alle pensioni ri...

Ecotassa sulle auto - chi paga e come funziona : dalla 500 alla Golf - così aumentano i prezzi : Duello sulle auto: Ecotassa sì, Ecotassa no. Ancora una volta Lega e M5S si trovano su due fronti diversi e stavolta l'oggetto del contendere è il «bonus malus» inserito...

