Ecotassa - Presentato un emendamento alla manovra

(Di sabato 15 dicembre 2018) La Lega ha proposto unmonvra per eliminare sia l'sull'acquisto di nuove automobili, variabile a seconda della classe di emissioni, sia il bonus per chi compra vetture a basso impatto ambientale.Governo diviso. Per il momento l'è stato unicamentein commissione Bilancio del Senato e dovrà essere votato. Il Carroccio vorrebbe cancellare tutti i commi del testo approvato a Montecitorio dedicati al tema emissioni. A seguito di questa proposta il sottosegretario ai trasporti Michele Dell'Orco ha commentato: "Il bonus per le auto elettriche è una misura imprescindibile, deve rimanere e le risorse di copertura da qualche parte ci devono essere. Il malus non è una nuova tassa e comunque la nostra intenzione è non toccare le utilitarie. Stiamo cercando di rivedere il malus: arriverà una riformulazione del governo".