È successo in TV - 15 dicembre 1979 | la nascita di Rai 3 video

Ascolti tv giovedì 13 dicembre - ancora un successo per Nero a Metà : La serie con Claudio Amendola segna il 21.2% di share ieri in tv ancora un grande successo per Nero a Metà. Ieri sera, giovedì 13 dicembre, la fiction in onda su Rai1 ha infatti conquistato 4.743.000 spettatori. La serie con Claudio Amendola e diretta da Marco Pontecorvo ha registrato uno share pari al 21.2%. Il pubblico […]

È successo in TV - 14 dicembre 2016 : C'è un house party su canale5 (video) : E' mercoledì 14 dicembre 2016 e su canale5 va in onda in prima serata un varietà dal titolo house party. Ma cos’è house party? La risposta è semplice, è stato un varietà ideato da Maria De Filippi e prodotto dalla stessa casa di produzione di C'è posta per te, Amici, Uomini e Donne: Fascino.Coreografato da Giuliano Peparini, house party è stato un mini show di 3 puntate che vede protagonista la principale conduttrice di Canale 5 (solo per ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 dicembre) : Toronto supera Golden State - cade Milwaukee a Indiana. Anthony Davis trascina al successo New Orleans contro Oklahoma City : Diverse sorprese nella notte NBA con ben undici partite in programma. Toronto sconfigge Golden State nell’incontro più atteso. Ad Est cadono Milwaukee, a Indiana, e Philadephia, in casa con Brooklyn, mentre continua la serie positiva di Boston che supera Washington. Ad Ovest sconfitta per Oklahoma City sul campo dei New Orleans Pelicans trascinati da un incontenibile Anthony Davis (44 punti). Toronto interrompe la striscia di quattro ...

Jam : una favola di successo che Paul Weller chiude l'11 dicembre 1982 : ... mentre i Clash inserivano nella loro musica venature di quel reggae che respiravano frequentando la comunità giamaicana di Brixton a Londra e si apprestavano a conquistare il mondo. I Jam si ...

È successo in TV - 10 dicembre 1972 : gli ultimi cento secondi di Ric e Gian : Che i duetti comici abbiano caratterizzato un mondo vasto come la comicità è fuori da ogni minimo dubbio. Oggi vogliamo ricordare un duo comico che gli anni 60, 70 e 80 li hanno conosciuti a menadito in tv fra varietà Rai e la consacrazione in Mediaset (allora Fininvest): Ric, all'anagrafe Riccardo Miniggio e Gian, Gian Fabio Bosco.Navigati in programmi come Quelli della domenica, Senza rete, Risatissima e il loro 'two mans show' Ric e ...

È successo in TV - 9 dicembre 1977 : Sandra e Raimondo in Noi...no! : Anni 70, anni di rivoluzione in Rai e di varietà rivoluzionari, esattamente come "Noi...no!", condotto da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, per la regia di Romolo Siena, andato in onda il sabato sera sulla Rete 1 (prima di essere ribattezzata Rai 1) per sette puntate tra il dicembre 1977 e il gennaio 1978.Gli autori erano Italo Terzoli, Enrico Vaime e Raimondo Vianello, il direttore d'orchestra e compositore delle musiche era Marcello De ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 dicembre) : ritorno al successo per i Los Angeles Lakers - cadono ancora Clippers e Nuggets : Erano ben nove le partite in programma nella notte NBA. I Lakers superano Memphis e approfittano delle sconfitte dei Los Angeles Clippers e dei Denver Nuggets, rispettivamente contro Miami e Atlanta, per accorciare il distacco dalle posizioni di vertice nella Western Conference. Ad Est vittorie convincenti per Indiana e Boston. Successi anche per Dallas, Brooklyn, Cleveland e Portland. Seconda sconfitta consecutiva per i Los Angeles Clippers ...

Artigianato in Fiera a Milano - successo degli espositori iblei. Il 14 dicembre a Ragusa la mostra mercato : Redazione Grande successo a Milano per 8 aziende iblee ad Artigianato in Fiera. Gli espositori: 'Tutti i prodotti della nostra tradizione apprezzatissimi. Una grande occasione per aprire nuovi canali ...

Ascolti tv 7 dicembre : flop La prima alla scala - successo per Chi vuol essere Milionario : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti televisivi. In particolare la giornata di ieri, venerdì 7 dicembre, è stata caratterizzata dal ritorno in prima serata di uno dei quiz che hanno fatto la storia della televisione italiana. Parliamo di Chi vuol essere Milionario, tornato in prime con Gerry Scotti con un nuovo ciclo di quattro puntate che verranno trasmesse durante il periodo delle feste natalizie. La prima puntata di ieri ha ...

È successo in TV - 8 dicembre 1990 : il primo Telethon trasmesso in Italia : A livello mondiale il Telethon esiste dal 1966, quando in America grazie all'iniziativa dell'indimenticato attore Jerry Lewis con il fine di raccogliere fondi per la ricerca sulla distrofia muscolare, si decise di trasmettere la prima maratona solidale televisiva.Nel nostro paese è arrivato solo nel 1990 grazie al supporto di Susanna Agnelli in collaborazione con l'Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm) per finanziare e ...

È successo in TV - 7 dicembre 2014 : Domenica IN...litigio tra Paola Perego e Nina Moric (video) : Sembrava una Domenica come tutte le altre, Paola Perego e Pino Insegno sono i conduttori dell'edizione 2014/2015 di Domenica IN. A loro spetta il compito di intrattenere la Domenica pomeriggio degli Italiani, ma l'incalzante concorrenza di Domenica Live fra vicende vip da risolvere davanti alle telecamere, spinge il contenitore Rai a seguire la scia.Si tratta di uno dei casi riguardanti Fabrizio Corona. Nina Moric era stata invitata nel ...

È successo in TV - 6 dicembre 1981 : Renzo Arbore porta Telepatria International : Telepatria International ovvero niente paura siamo italiani vi dice qualcosa? E' uno dei titoli più particolari della storia dell'intrattenimento televisivo in Italia, ideato da Renzo Arbore e scritto con Luciano De Crescenzo è stato trasmesso dalla Rete 2 (allora non aveva ancora il nominativo di Rai 2) dal 6 dicembre 1981 la domenica alle 20:40 per tre puntate.Il programma è un contenitore (quasi come un format alla Zelig) è ricco di gag ...

È successo in TV - 5 dicembre 1985 : arriva Buonasera Raffaella! (video) : Conclusi i due anni trionfanti di Pronto! Raffaella? della quale vi abbiamo già parlato in uno dei primi appuntamenti con la nostra rubrica, è il momento per Raffaella Carrà di rimboccarsi le maniche e preparare il suo ritorno allo show in prima serata. Per seguire le orme del suo programma predecessore, il titolo scelto è analogo a quello della prima trasmissione del mezzogiorno in Rai, si toglie il "pronto" per lasciar spazio ad un ...

È successo in TV - 4 dicembre 2017 : Daniele Bossari vince il Grande Fratello VIP 2 (video) : Quella del 2017 è ad ora l'edizione del Grande Fratello VIP di maggior successo fra le tre trasmesse da Canale 5 con una media che ha sfiorato i 5 milioni di telespettatori in 13 puntate (inizialmente ne erano previste 11 puntate, ma in seguito ai buoni ascolti ottenuti, il programma si è prolungato di due settimane)Indimenticabili le 'malgiogliate' di Cristiano Malgioglio, irresistibili sipari tra Raffaello Tonon e Luca Onestini, risate ...