Dishonored 2 | rimosso l' anti-tamper Denuvo

(Di sabato 15 dicembre 2018) Se siete dei fan di2, dovete sapere che Bethesda e Arkane Studios hanno deciso di rimuovere la tecnologiadal titolo e dall'espansione standalone del primo gioco,: Death of the Outsider.Come riporta DSOgaming infatti Bethesda e Arkane potrebbero aver agito in questo senso per timore che i giocatori possano boicottare2 a causa proprio di. Non è la prima volta che Bethesda lascia da partenei suoi giochi: già nel 2016 avevada Doom. Per qualche strano motivo Prey utilizza ancora la tecnologia, per cui non sappiamo con precisione secondo quale criterio il publisher decida di usareE voi cosa ne pensate?Read more…