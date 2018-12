Discord Store aumenta il guadagno per gli sviluppatori per lanciare il guanto di sfida a

Discord Store : da oggi è aperta la beta : oggi parte ufficialmente la beta pubblica del Discord Store, al momento le funzioni disponibili sono ben lontane da quelle offerte dai concorrenti come GOG o Steam ma dopotutto si tratta solo di una beta.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la sezione First on Discord contiene una lista di titoli in esclusiva temporale su Discord Store, abbiamo dunque Sinner: Sacrifice for Redemption, Minion Masters, Bad North, At Sundown e King of the ...