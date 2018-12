Disabili | governo istituisce il codice unico Associazioni | “Primo passo | ora bisogna

Il pesante nesso tra Disabili tà e povertà e il colpevole silenzio del governo : Qualche giorno fa, 3 dicembre, è stata celebrata la giornata mondiale delle persone con disabilità e il governo ha perso l'occasione di dare un segnale di attenzione che andasse oltre generiche e vuote affermazioni di principio. Vi è, infatti, un crescente nesso tra le condizioni di non autosufficienza e la povertà economica che andrebbe affrontato in modo strutturale. Un emendamento del Pd alla Legge di Bilancio che ...

Disabili - retromarcia del governo Stop della giunta al taglio dei fondi : ... unitamente al dipartimento competente, avevano ritenuto che le somme stanziate per il 2018 fossero sovrabbondanti rispetto al fabbisogno e che potessero andare in economia, perdendo risorse". E ...

Napoli - ghigliottina in piazza contro i tagli del governo : 'La politica condanna i Disabili ' : La testa nella ghigliottina è quella simbolica di genitori, operatori socio- sanitari e soprattutto disabili. A tagli are il capo alle politiche di welfare a sostegno delle persone con deficit fisici e ...

Inps - scontro su incentivi ai medici. Boeri scrive ai Disabili per rassicurarli. Governo : “Cancellarli dal prossimo piano” : I premi ai medici Inps che risparmiano sulle prestazioni arrivano in Parlamento. Rispondendo a una interpellanza urgente sul caso sollevato dal fattoquotidiano.it, il Governo li salva e li boccia al tempo stesso, mantenendoli in vigore ma impegnandosi a cancellarli col prossimo Piano delle performance, vale a dire tra tre anni. Nel frattempo, il Presidente dell’Inps Tito Boeri che li ha introdotti, piuttosto restio finora a trattare l’argomento, ...