Diretta Inter-Udinese | probabili formazioni | tempo reale dalle 18 00 e dove vederla in tv

Diretta Inter-Udinese in tv e in streaming : la partita di oggi su SkyGo e NowTv : Inter-Udinese andrà in scena alle ore 18.00 di sabato 15 dicembre presso lo stadio Giuseppe Meazza (San Siro, Milano). Le due formazioni si incontreranno per la novantunesima volta in Serie A, per un sfida che ha sempre riservato sorprese ed emozioni. Ovviamente la situazione è molto delicata per i nerazzurri, che dopo la sconfitta di Champions League hanno il morale a terra, e dovranno fare affidamento su Mauro Icardi per riempire la rete ...