Dieta pre-natalizia | come dimagrire velocemente su fianchi | glutei e cosce

Dieta : kiwi per dimagrire e allontanare influenza e depressione : Mangiare due kiwi al giorno durante una Dieta aiuta a dimagrire, allontana l'influenza e la depressione. Lo studio spiega perchè fa bene alla salute

Malattie sessualmente trasmesse - ragazzi ancora poco informati sulla prevenzione : per molti basta “una Dieta corretta” : Sanno cos’è l’Aids ma c’è anche chi pensa che per prevenire le Malattie sessualmente trasmissibili basti una dieta alimentare corretta. Le donne ne sanno di più degli uomini ma la fonte d’informazione resta la mamma per entrambi (ginecologo a parte per le donne). Tuttavia ritengono difficile parlare con i genitori di Malattie sessualmente trasmissibili. Preferirebbero approfondire questi argomenti a scuola. I dati che emergono arrivano dalla ...

Dieta mediterranea per prevenire il melanoma cutaneo : La Dieta mediterranea per prevenire melanomi; pesce, frutta e verdura scudi naturali. E' quanto emerge dal convegno "Melanomi e tumori cutanei..."

Dieta prenatalizia per dimagrire prima di Natale : ecco come : La Dieta prenatalizia aiuta a dimagrire di qualche chilo prima delle vacanze di Natale. Serve a perdere peso mangiando in salute. ecco come funziona

Alzheimer - molta frutta nella Dieta potrebbe aiutare la prevenzione : I ricercatori australiani hanno dimostrato che modificare il regime dietetico con la dieta Mediterranea e aumentare la quantità di frutta giornaliera può aiutare a ritardare l'insorgenza della malattia di Alzheimer. Una ricerca scientifica condotta su 77 persone con età media di 71 anni e pubblicata su 'Translational Psychiatry, si è resa necessaria per identificare nuove strategie di prevenzione facili, accessibili e indipendenti dalla terapia ...

Sei buone abitudini per la prevenzione dell'Alzheimer : dalla Dieta al fumo : L'Alzheimer è una malattia senile degenerativa che colpisce le cellule cerebrali. A soffrire di questa malattia sono milioni di persone anziane e i sintomi più comuni sono perdita di memoria, difficoltà nei rapporti spaziali, nonché confusione con tempi o luoghi. La nota Fondazione Veronesi e alcuni studi sperimentali hanno messo in evidenza importanti consigli per la prevenzione di questa malattia degenerativa. Eccone alcuni.

Ecco la Dieta antinfiammatoria : secondo gli esperti aiuta anche a prevenire i tumori e le malattie cardiovascolari : Dimmi cosa mangi e ti dirò se il tuo organismo è in grado di difendersi nel modo più corretto dalle infiammazioni. L’alimentazione è fondamentale per prevenire e combattere la flogosi, ovvero il meccanismo di difesa non specifico proprio di un organismo sano che costituisce una risposta protettiva e secondaria all’azione dannosa di agenti fisici, chimici e biologici, la cui finalità è l’eliminazione della causa iniziale di danno cellulare o ...

Dieta nordica contro pressione alta e diabete : La Dieta nordica può aiutare a prevenire patologie come la pressione alta e il diabete. Lo rivela uno studio condotto dalla University of East Finland

Non solo prevenzione - con la Dieta il diabete di tipo 2 si può combattere e sconfiggere : Anni e anni di ricerca e risorse per trovare una cura, magari definitiva, contro il diabete, quando invece la soluzione, si spera definitiva, potremmo avercela sotto il naso da sempre. È infatti in ...

Diabete : la famiglia e la Dieta a base vegetale hanno un ruolo nella prevenzione : Secondo l'International Diabetes Federation, organizzatrice della Giornata mondiale del Diabete, l'insorgenza del Diabete è promossa dalle cattive abitudini alimentari, una dieta ricca di prodotti trasformati o ad alto contenuto di grassi e dalla mancanza di attività fisica. I dati della Società italiana di diabetologia SID, indicano che in Italia le persone diabetiche sono circa 4 milioni, nella fase prediabetica 7 milioni e un milione di ...

Dieta vegetariana contro il diabete e la depressione : Uno studio pubblicato sulla BMJ Open diabetes Research & Care sostiene che una Dieta vegetariana aiuta a tenere sotto controllo diabete e depressione

Tumore al seno - evitare recidi/ Dieta - sport e stop al fumo per una buona prevenzione : Tumore del seno e recidive, nella Dieta se vengono assunti troppi grassi si aumenta del 24% i rischi di poter vedere nuovamente il cancro manifestarsi. Ecco tutti i consigli.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 20:29:00 GMT)

Alzheimer - prevenire la malattia con l’alimentazione? Ecco gli effetti di un tipo particolare di Dieta sul declino cognitivo : Abbiamo tutti vissuto almeno una volta la cosiddetta “sensazione di pancia”, quando sappiamo dal profondo che qualcosa è vero. Questo e altri fenomeni (come le “farfalle nello stomaco”) descrivono alla perfezione quello che gli scienziati hanno appena dimostrato: l’intestino e il cervello sono più connessi di quanto si pensasse in precedenza, al punto che la salute dell’uno può influenzare quella dell’altro. Sulla base di questo concetto ...