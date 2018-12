Diavolo in stato confusionale Solo l' Uefa è tenera col Milan

ilgiornale

: RT @capuanogio: Diavolo in stato confusionale, solo l'Uefa è tenera con il #Milan (#IlGiornale) - cavdLeodeAraujo : RT @capuanogio: Diavolo in stato confusionale, solo l'Uefa è tenera con il #Milan (#IlGiornale) - HyboriaLeague : RT @capuanogio: Diavolo in stato confusionale, solo l'Uefa è tenera con il #Milan (#IlGiornale) - capuanogio : Diavolo in stato confusionale, solo l'Uefa è tenera con il #Milan (#IlGiornale) -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Meglio farsi cacciare fuori dall'che dall'Olympiakos. Molto più dignitoso. Ilha scelto il modo peggiore per lasciar traccia nella storia europea, Elliott e soci avranno capito che il calcio tende trappole più che regalare ricchezza. Il popolo (rossonero) mugugna. La squadra è una evidente incompiuta. Gli uomini di punta, leggi Higuain e Gattuso, somigliano a viandanti smarriti. Il tecnico ha qualche attenuante, l'argentino nessuna. E l'ha emesso la sentenza sui disastri finanziari degli ultimi anni: 12 milioni di multa recuperabile dagli introiti di Europa league, rosa ristretta a 21 elementi per le prossime partecipazioni europee, ed esclusione da qualunque coppa per le stagioni 2022-23 e 2023-24 se non sarà raggiunto il pareggio di bilancio al 31 giugno 2021. Tutto sommato, mano di velluto. Dove, invece, il vero problema è il, al netto delle attenuanti: troppi ...