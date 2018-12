Di Maio | «Il reddito si farà | sta nel contratto | l' ho firmato con Salvini | non con

Reddito di Cittadinanza - Di Maio a Giorgetti : “Il contratto l’ho firmato con Salvini. A me l’Italia piace tutta” : “Io il contratto l’ho firmato con Salvini e nel contratto c’è il Reddito di Cittadinanza, ci sono le pensioni minime più alte, gli aiuti ai lavoratori, abbiamo limitato i contratti precari: noi dobbiamo andare avanti in questa direzione perchè se ricostituiamo lo Stato sociale aiutiamo le persone in difficoltà riparte la domanda interna e ne gioverà tutta l’economia”. Così Luigi Di Maio a chi gli chiede di commentare le ...

A Bruxelles si tratta fino all'ultimo - a Roma non si smette di litigare. Botta e risposta Giorgetti e Di Maio sul reddito di cittadinanza : "La tensione si taglia con il coltello". A sera una fonte M5s di governo mette sul tavolo le carte di una mano rimasta al buio per ore. I cellulari squillano a vuoto, staff, governo e sottogoverno tacciono. "È comunque normale – spiega la stessa fonte – se non ci fosse in sessione di bilancio quando ci dovrebbe essere?".La partita tra Roma e Bruxelles sulla manovra resta intricatissima. Dalla capitale belga Giuseppe Conte ...

Di Maio e la Manovra : aumento delle pensioni minime e reddito di cittadinanza confermati : Il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato che la Manovra andrà avanti e che le misure fondamentali resteranno. Su Facebook il leader pentastellato ha aggiunto che si tratta solo di decimali, ma le cose non cambieranno nella sostanza, riferendosi al Quota 100 e al reddito di cittadinanza. Ha confermato il blocco dell’aumento dell'Iva, che avrebbe leso i consumi, e l’aumento delle pensioni minime. Il vicepremier ha ribadito che la Legge Fornero ...

Manovra - i paletti di Conte a Salvini e Di Maio per limare pensioni e reddito : La distanza tra l’Italia e la Commissione Ue resta ancora di 4 miliardi: Tria resterà a Bruxelles a oltranza, finché la partita non sarà chiusa. Sulla misura di bandiera dei 5 Stelle ci sono meno impegni: l'idea è che una parte di chi ne ha diritto non lo chiederà

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 dicembre : “Vi spiego il reddito e dico a Salvini…” Il forum con Di Maio – “Moscovici non è Juncker - se la lega torna con B : L’intervista – Luigi Di Maio “Il governo non cade: Salvini, se ci molla per B. si suicida” Il vicepremier – La sfida con l’Europa, i paletti M5S e il domani dei gialloverdi: “Pd e Forza Italia non esistono più. Il futuro siamo noi e la lega al 30%” di a cura di Luca De Carolis e Paola Zanca Il vero spread di Marco Travaglio Siamo così a corto di buone notizie, specialmente dal fronte politico, che quando ne arriva qualcuna va ...

Alta tensione Salvini - Di Maio. Passo indietro M5s : giù lo stanziamento per il reddito : "Ci avete portato voi in questo cul de sac, ora trovate il modo di uscirne, noi abbiamo dato". Da ieri sera il quartier generale della Lega è irritato con il Movimento 5 stelle. Nella cena andata in scena in un freddo giovedì sera romano Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono guardati con sospetto. Il Carroccio sventola in faccia agli alleati le foto del balcone di Palazzo Chigi, oggi diventate disturbanti: "Si doveva procedere con ...

Pensioni e reddito - il disgelo Conte-Ue crea tensioni con Salvini e Di Maio : La scelta del premier di offrire alla Commissione Ue l'abbassamento del deficit fino al 2,04%, preoccupa i due partiti di governo, per il possibile impatto sulle misure “di bandiera” della manovra: reddito di cittadinanza e “quota 100” sulle Pensioni...

Di Maio : chi si dimette non avrà reddito : 14.50 "Chi si dimette non prenderà il reddito di cittadinanza. Su questo saremo rigorosi. Ci sono obblighi ben precisi che si dovranno rispettare. Anche il reddito è una misura per la crescita". Lo ha detto il ministro del lavoro Di Maio, incontrando le imprese. "Convocherò un tavolo per illustrare il reddito di cittadinanza nel suo complesso. Fino ad allora lasciamo perdere le fantasiose ricostruzioni", aggiunge. Sul codice degli appalti ...

Di Maio parla delle card che daranno il Reddito di Cittadinanza progetto di Poste e Anpal : Di Maio è convinto da sempre, il Reddito di Cittadinanza ci sarà e partira a fine Marzo 2019, ecco le card e sito internet nuovo Sul Reddito di Cittadinanza, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, continua dritto sulla sua strada e assicura che la misura partirà già “a fine marzo”. E, durante la registrazione di Quarta Repubblica, trasmissione che andrà in onda questa sera su Rete 4, annuncia che “dai primi di gennaio si conoscerà il ...