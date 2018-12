Dall' Italia alla Cina | l' incredibile palazzo forato di Canton | Architettura

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che il 5 Stelle Dall’Osso è passato a Forza Italia in nome dei diritti dei disabili? : E’ vero che il deputato dei Cinque Stelle Matteo Dall’Osso che è passato dall’oggi al domani a Forza Italia ha trovato lì grande libertà, grande autonomia e soprattutto grande sensibilità per le battaglie sulla disabilità? E’ vero che della strage di piazza Fontana di cui, il 12 dicembre, ricorre il 49° anniversario, non si sa nulla, non si sa chi sia stato, né chi l’abbia ordinata e quindi è tutto un mistero? ...

Strasburgo - è morto il reporter italiano Antonio Megalizzi. Il killer è stato ucciso Dalla polizia| : Antonio Megalizzi è deceduto. Sono quattro le vittime dell’attacco. L’attentatore Cherif Chekatt è stato riconosciuto da una volante ed è stato bloccato

Bankitalia taglia la stima del Pil 2018 Dall'1 - 2% allo 0 - 9% : «La revisione per l'anno in corso riflette il rallentamento del prodotto finora osservato», spiega il documento che tiene conto in particolare della revisione al ribasso della crescita del Pil nel terzo trimestre rilevata dall’Istat...

Pallone d'oro africano : Benatia unico 'italiano' - Koulibaly fuori Dalla top 10 : TORINO - Le polemiche per il Pallone d'oro assegnato a Modric - con Cristiano Ronaldo solo secondo e Messi addirittura fuori dal podio - potrebbero ripetersi con il premio riservato al miglior ...

La fuga Dall'Italia continua : a 'scappare' sono soprattutto laureati e pensionati : sono 1,2 milioni gli italiani che negli ultimi 10 anni hanno deciso di lasciare i confini nostrani per andare all'estero. Le...

Censurata in Italia la scena di molestie ai danni Dalla protagonista de 'L'amica geniale' : Lo scorso 11 Dicembre è un andata in onda in Italia la terza puntata della Serie ”L’amica geniale” che, fin dal suo esordio, ha riscosso un clamoroso successo tra il pubblico. Dopo la messa in onda di tale puntata sono cominciate a dilagare sui social varie polemiche legate ad una inspegabile censura da parte del Palinsesto Rai di una scena giudicata essenziale. Pare infatti che la Rai, e di conseguenza anche Raiplay, a differenza di Tim Vision ...

Manovra - Moscovici : 'Lo sforzo fatto Dall'Italia è consistente' : Sulla Manovra la distanza tra Ue e Roma si è ridotta perché "lo sforzo sforzo fatto dall'Italia è consistente e apprezzabile". Lo ha sottolineato il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici,...

Arriva ‘Big Snow’. Meteo Italia - le regioni che saranno più colpite Dalla neve : Gli esperti del Meteo avevano avvertito che il ‘ciclone di Santa Lucia’, ovvero una perturbazione di origine atlantica collegata ad un vortice ciclonico in arrivo sulla Sardegna, avrebbe portato a un peggioramento del tempo al Nordest e al Centro Sud nella giornata di giovedì 13 dicembre, Santa Lucia appunto. E nella giornata di venerdì 14, stando sempre alle previsioni, si assisterà a un ulteriore apporto di aria fredda di origine artica e il ...

Manovra - Moscovici pretende più tagli Dall'Italia : "Riduzione deficit insufficiente" : Niente da fare. A Bruxelles non basta quanto proposto da Giuseppe Conte durante l'incontro di ieri sera e così la Manovra italiana continua a rinfocolare lo scontro tra l'Ue e Roma. La riduzione del deficit italiano secondo Pierre Moscovici "non è ancora sufficiente".Ieri il premier nostrano si è presentato da Juncker portando in dote una proposta volta a ridurre il deficit previsto dalla legge di Bilancio dal 2,4% al 2,04%. Sembra solo uno zero ...

Dalle Ande agli Appennini : il formidabile "Santiago Italia" di Nanni Moretti : Nelle sale il documentario dedicato al Cile. Un racconto del golpe affidato alla viva voce di testimoni, uomini e donne di ogni tipo. Storie che ci appartenono e rigardano tutti noi 'Santiago, Italia', il nuovo film di Moretti "

Vista Dall'Europa - l'Italia è in mano a Salvini : Il governo italiano visto dall'estero è più verde che giallo. I messaggi del leader della Lega, Matteo Salvini, sono interpretati come la linea ufficiale del governo, che spesso viene etichettato di “estrema destra” dai media stranieri. Una narrazione che nasce, in parte, dal protagonismo del vicepr

Scomparsa Dalla casa del compagno - svolta nel caso di Brenda : “Non può aver lasciato l’Italia” : "L'unico documento sparito da casa insieme a Brenda è il suo passaporto, ed è scaduto". Lo racconta a Fanpage.it Janaina Cesar, giornalista brasiliana in Italia. "Brenda non poteva lasciare l'Italia, ce lo ha confermato il viceconsole Ligia Garofalo". La donna è Scomparsa dalla casa del compagno nel Veronese lo scorso 18 luglio lasciando il cellulare, i documenti e la carta di credito.Continua a leggere