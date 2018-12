Dal 27 al 29 è di nuovo Torneo di Natale a Rovereto

Atletica - Valeria Straneo sarà allenata da Stefano Baldini : nuovo soDalizio per la Maratona italiana : Valeria Straneo e Stefano Baldini, il nuovo sodalizio della Maratona italiana. Come riporta Tuttosport la piemontese, già medagliata d’argento agli Europei e ai Mondiali, sarà allenata dal Campione Olimpico di Atene 2004: la 42enne, tornata a correre di recente a Valencia dove ha chiuso in ottava posizione col tempo di 2h30:26, si farà guidare dal 47enne emiliano che quest’estate ha lasciato il ruolo di direttore tecnico delle ...

"Se si fa un nuovo ospeDale a Cuneo più di metà dei cittadini lo vuole sempre in centro" : "Dove costruire il nuovo ospedale a Cuneo? Questione aperta. Il nostro piccolo sondaggio su Facebook si è concluso con un risultato che ha visto, rispetto alle due scelte possibili proposte, ospedale ...

Astorre : auguri a nuovo nato ospeDale Castelli e suoi genitori : Roma – “Tanta felicita’ al piccolo Andrea, il primo bimbo nato nel nuovo ospedale dei Castelli. auguri di cuore ai genitori e un ringraziamento a tutti gli operatori della sanita’ che con grande professionalita’ e spirito di servizio stanno lavorando nella fase di avvio di un ospedale vitale per l’intera comunita’”. Lo scrive in un tweet il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno ...

Boccia (PD) : il nuovo PD si dissoci Dalla Buona Scuola : All’interno del Partito Democratico le opinioni sulla Scuola sono spesso tra loro divergenti. Il dibattito viene riaperto in occasione dell’ultimo congresso finalizzato a trovare il nuovo segretario. Esiste una corrente di pensiero convinta che sulla Scuola il Partito Democratico abbia calcato troppo la mano. L’attuale governo è impegnato in un’opera di revisione della Buona Scuola, la peggiore riforma del sistema di ...

Bernasconi - arriva Dalla Comense il nuovo coach del Basket Como : È Andrea Bernasconi il nuovo allenatore del Basket Como in serie C femminile. Dopo le dimissioni di 'Cine' Corti e la partita condotta ad interim , e vinta, da Maiorano e Curti, la società ha affidato ...

Il nuovo virus europeo sono le crisi auto inflitte Dalla politica : Una parola accomuna il quadro economico globale, europeo, italiano: incertezza. E questa incertezza riflette in gran parte scelte (o errori) della politica. A livello globale pesa l’incertezza sul futuro delle relazioni commerciali minacciate da un conflitto più o meno strisciante tra l’Amministrazi

Jorge Sampaoli riparte Dal Brasile : è il nuovo allenatore del Santos : A volte ritornano. E dopo la deludente esperienza ai Mondiali di Russia alla guida della nazionale argentina, Jorge Sampaoli riparte dal… Brasile. No, niente Seleçao per lui, ma la panchina di una ...

Il mondo di Patty - nuovo scanDalo : 'Cosa mi faceva sul set' - anche Calu Rivero ha denunciato il protagonista : Slavina su Juan Darthes . Il protagonista della serie tv Disney Il mondo di Patty è stato accusato dall'attrice Thelma Fardin di averla obbligata a un rapporto orale nel 2009, quando lei aveva appena ...

Il peDalò per la caccia al migrante e il nuovo "Mare Monstrum" : “Bisogna affondarli!“, “Lasciateli in acqua” e “Buon appetito ai pesci”. Mentre vengono chiusi i porti, qualcuno si sente autorizzato a esprimere questi auguri sprezzanti ai migranti. “E allora fatelo davvero: eccovi lo strumento adatto”, dice al Foglio Cristiano Carotti, davanti al pezzo forte dell

Beautiful - anticipazioni USA : TAYLOR di nuovo tentata Dall’ALCOL : Nelle recenti puntate americane di Beautiful, il focalizzarsi sullo stato d’animo (e mentale) di TAYLOR Hayes non poteva non passare per il demone che la psichiatra combatte da anni e che, come ogni dipendenza, può sempre ripresentarsi per tutta la vita. Ovviamente ci riferiamo all’alcolismo, che, più volte, negli anni, è riemerso con un serio ostacolo per TAYLOR. Durante una cena organizzata da Steffy per alcuni membri dello staff ...

"Risparmi in Sanità usati anche per completare e arredare il nuovo ospeDale Alba-Bra" : "Grazie ai risparmi ottenuti riducendo sprechi e inefficienze in Sanità, siamo riusciti in questi anni a finanziare interventi di edilizia sanitaria e altri provvedimenti come il piano per la ...

Imagine di Ariana Grande è il nuovo singolo Dall’album Thank You - Next che sarà dedicato alle relazioni fallite : Mentre Thank You, Next è ancora al vertice della Billboard Hot 100, Imagine di Ariana Grande farà il suo debutto giovedì 13 dicembre, come secondo estratto dall'album in arrivo nel 2019 a pochi mesi dal predecessore Sweetener. La popstar aveva detto che non avrebbe rispettato le regole dell'industria discografica e avrebbe dettato la propria agenda, rilasciando brani senza un piano preciso né attese programmate. E infatti Imagine di Ariana ...

Giorni caldi per i Morace. Nuovo blitz della Gdf - il Trapani ad un passo Dalla vendita : Le voci di una vendita della società continuano infatti a rincorrersi e a farsi sempre più fitte, a tal punto da prendere il sopravvento sulla 'cronaca calcistica'. I rumor iniziali sono scaturiti ...

Il nuovo disco di Max Deste Dal titolo “OK - Silenzio” : È un vero piacere, in questa grama temperie sociologico-musicale farcita di superficialità e banalità assortite, imbattersi in un CD come