Da Xiaomi Redmi 6 Pro a Honor 9 Lite | 4 smartphone a meno di 250 euro da regalare a Natale

Coupon per offerte Gearbest imperdibili : crolla prezzo OnePlus 6 - Honor 10 - Xiaomi Redmi Note 5 a dicembre : Le offerte Gearbest, quelle messe a disposizione con i Coupon, sono più che mai imperdibili in questa metà di dicembre. Il noto store sconta, in particolar modo, tre smartphone di tutto rispetto, come il OnePlus 6, l’Honor 10 e pure lo Xiaomi Redmi Note 5. Tutti e tre i telefoni rientrano nelle classiche vendite flash dell’e-commerce, quindi bisognerà approfittarne quanto prima, sempre che convincano i nostri lettori. Iniziamo da una ...

La versione 5G di Samsung Galaxy S10 potrebbe avere il numero di modello SM-G977, mentre M1901F7E, M1901F7T e M1901F7C potrebbero essere tre varianti di Xiaomi Redmi 7.

mentre continua il rilascio della versione stabile di MIUI 10 Global, il team POCO lancia la Game Development Academy e cerca nuovi talenti.

Xiaomi Redmi 5 riceve un nuovo aggiornamento della ROM MIUI 10 Globale Beta, che introduce il supporto dual 4G/VoLTE.

Il presidente di Xiaomi ha confermato che il produttore cinese si prepara a lanciare uno smartphone dotato di una fotocamera da 48 megapixel

Xiaomi Redmi Note 6 Pro arriva ufficialmente in Italia. Prezzo e caratteristiche : Da diversi mesi ormai abbiamo confermato il debutto ufficiale in Italia del colosso cinese Xiaomi, che ha finalmente iniziato a vendere i suoi dispositivi sul mercato nostrano. Il successo del brand cinese in Italia è stato rivelante, considerando che in appena 6 mesi è diventato il quarto produttore di smartphone del paese. Questo, inevitabilmente, porta alla commercializzazione dei dispositivi targati Xiaomi anche in Italia, pur con qualche ...

Anche Xiaomi Redmi 4 Pro, apprezzatissimo medio gamma del produttore cinese, riceve l'aggiornamento a MIUI 10 Global Stabile.

A meno di tre mesi dalla presentazione, avvenuta durante la metà di settembre, Xiaomi Redmi Note 6 Pro arriva ufficialmente in Italia in due versioni e con prezzi tutto sommato aggressivi e non assai distanti da quelli cinesi.

Idee regalo di Natale con le offerte Gearbest : prezzo più basso per Honor 10 e Xiaomi Redmi Note 4X : Proprio questo è il momento di approfittare delle migliori offerte Gearbest come Idee regalo per il prossimo Natale. Lo store asiatico ma oramai utilizzatissimo in Italia mette in vetrina diversi smartphone adatti come doni per le prossime festività: il risparmio è dunque garantito soprattutto su uno dei best seller del momento, ossia l'Honor 10 ma anche su un altro device molto appetibile come lo Xiaomi Redmi Note 4X. Considerando la ...

Dopo la ROM cinese, anche MIUI 10 Glibal Beta per Xiaomi Redmi 5 e Redmi 5A si aggiorna ad Android 8.1 Oreo, insieme alle patch di sicurezza di novembre.

Parte dalla Cina il rollout di Android 9 Pie per Xiaomi Mi 8 Pro, mentre Xiaomi Redmi Note 5 Pro deve "accontentarsi" di una custom ROM.

Anche Xiaomi Mi 5S riceve la versione Global Stabile di MIUI 10, basata su Nougat, ma è probabile l'arrivo di un aggiornamento ad Oreo.

In questo articolo troverete le offerte GearBest più importanti, aggiornate quotidianamente. GearBest è uno degli store cinesi più famosi e che spesso viene scelto dagli utenti per la sua gamma di offerte e prezzi vantaggiosi.

I possessori di Xiaomi Redmi Note 5 saranno felici di sapere che c'è un nuovo aggiornamento, basato su MIUI 10 Global Stabile 10.0.4.0, in distribuzione per il loro amato smartphone.