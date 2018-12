Da Milano a Napoli | i piccoli musei e le opere dimenticate da riscoprire durante le feste

Supermercati aperti Immacolata 2018/ Milano - Roma - Napoli e Firenze : orari centri commerciali - 8 dicembre - - IlSussidiario.net : Supermercati aperti a Sant'Ambrogio e all'Immacolata 2018: ecco la lista dei negozi e dei centri commerciali a Milano, Roma e Firenze.

Le mostre da visitare a dicembre a Roma - Milano e Napoli - aspettando il Natale : Dall’arte fiamminga di Van Dyck e Rubens fino alla bellissima pala d’altare del Perugino. Gli appuntamenti di dicembre con l’arte a Roma, Milano e Napoli sono tanti: quale migliore occasione per trascorrere le feste natalizie che si avvicinano? Ecco alcune delle mostre imperdibili nelle grandi città italiane.Continua a leggere

Autostrade per l'Italia - completati lavori Galleria Boscaccio A1 Milano-Napoli : Sono stati completati i lavori della nuova Galleria Boscaccio, un' opera di 2 km che fa parte del progetto più generale di ampliamento a 3 corsie dell'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto Barberino ...

“Settimana Italia-Cina della Scienza - della Tecnologia e dell’Innovazione” : Milano - Roma - Cagliari e Napoli ospiteranno la 9ª edizione : Dall’aerospazio alla fisica, dalla biomedicina all’energia sostenibile, dai nuovi materiali fino alle tecnologie per i beni culturali: i sistemi innovativi italiani e cinesi si danno appuntamento in occasione Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione in programma dal 4 al 6 dicembre a Milano, Roma, Cagliari e Napoli. Un tour all’insegna di una capillare azione di networking e matchmaking che condurrà strartup, ...

Niguarda di Milano e Cardarelli di Napoli : incontri bilaterali - modelli ed esperienze a confronto : Eccellenze a confronto sull’asse Milano–Napoli. I camici bianchi dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli incontreranno domani i colleghi arrivati dal Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano, e condivideranno con loro l’organizzazione e le best practice messe in campo per governare al meglio due tra le più grandi e complesse azienda ospedaliere della sanità italiana. L’incontro è frutto di un protocollo ...

Caterina Balivo e il suo primo romanzo - Gli uomini sono come le lavatrici - viaggio sentimentale da Napoli a Milano : Ammiratori e curiosi in attesa di un autografo e un selfie con Caterina Balivo . Pubblico in piedi alla libreria Mondadori di piazza Cola di Rienzo a Roma, piena per la presentazione di Gli uomini ...

No Pillon - da Milano a Napoli in migliaia in piazza contro la legge sull’affido condiviso : “Viola i diritti. Va ritirata” : Sono scese in piazza a migliaia, da Milano a Roma, passando per Genova, Venezia, Bologna, per dire “no” al Ddl Pillon. Le manifestanti hanno mostrato cartelli e organizzato flashmob travestite da streghe, invadendo letteralmente oltre 60 città italiane. Obiettivo: bloccare la riforma sull’affido condiviso promossa dal senatore leghista Simone Pillon. Ad organizzare la protesta, pacifica, il neo comitato No Pillon, ...

Da Escher a Bansky : le mostre da vedere nel mese di novembre fra Roma - Napoli e Milano : Tantissimi appuntamenti per gli appassionati d’arte nelle città di Roma, Napoli e Milano: si parte dal MUDEC che propone due nomi importanti, Paul Klee e Banksy, e si arriva al Chiostro del Bramante che invece apre un’interessante mostra tematica sul sogno. Mentre a Napoli tutti gli occhi sono puntati su Escher: ecco le più belle mostre da vedere a novembre.Continua a leggere

Odissea dei passeggeri del treno Italo 9951 Milano-Napoli : Un viaggio da incubo. Prima un guasto sulla linea che ha ritardato la partenza. In seguito una sosta in aperta

Italo - Milano-Napoli : 3 ore di ritardo : 1.13 Prima un guasto sulla linea che ha ritardato la partenza, poi una sosta in aperta campagna e alla ripresa del viaggio,l'annuncio che il treno era rotto e che quindi si sarebbe dovuto attendere un nuovo convoglio. E' l'odissea raccontata da alcuni dei circa 600 passeggeri del treno Italo 9951 Milano-Napoli che ha accumulato più di tre ore di ritardo.Una sosta che "ha creato disagi, con due soli bagni funzionanti a bordo e diversi bambini e ...

Furto auto - a Napoli l'assicurazione si paga il 200% in più rispetto a Milano : Assicurazione Furto-incendio : spesso è una croce per gli automobilisti, ma in alcune città molto di più. In Italia ogni anno vengono rubate circa 100.000 automobili? E come ? Facile.it ha analizzato ...

Maltempo - pomeriggio di terrore sul volo Milano-Napoli colpito dal fulmine : È accaduto ieri pomeriggio: il volo EZ 2893 EasyJet diretto a Napoli, poco dopo il decollo dall'aereoporto di Milano Malpensa, è stato colpito da un fulmine. Attimi di panico quelli vissuti dai 180 ...

Rc auto - a Napoli polizza furto costa 200% in più di Milano. Variazioni notevoli anche Roma e Bologna : Roma - Assicurare un'auto per furto a Napoli costa il 200% in più che a Milano. Lo rivela un'indagine condotta da Facile.it, sito di comparazione delle polizze assicurative dalla...

