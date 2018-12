Crollo Ponte Genova | Bucci | “Avremo il nuovo a Natale 2019”

Genova - la commemorazione per i 4 mesi del Crollo del Ponte Morandi : 43 tocchi della campana tibetana e 43 rose bianche per ricordare le 43 vittime del crollo del Viadotto sul Polcevera. La commemorazione oggi nel quartiere di Certosa -

Ponte Morandi - a quattro mesi dal Crollo Autostrade ricorrerà contro il Dl Genova : La decisione dovrebbe essere presa in giornata nel Cda, ma «non si vuole in alcun modo bloccare la ricostruzione».

Ponte Morandi / Il consulente di Autostrade : non è stato il cedimento degli stralli a provocare il Crollo : Continuano le perquisizioni della Finanza. Ieri, gli uomini agli ordini dei colonnelli Ivan Bixio e Giampaolo Lo Turco hanno fatto visita alle abitazioni romane di Fulvio Di Taddeo e Emanuele De Angelis, entrambi indagati per il crollo del 14 agosto. Tutti e due, nei rispettivi interrogatori, finora, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere (ndr). Di Taddeo è responsabile del controllo viadotti di Autostrade per l’Italia, “di fatto il ...

Mazzucco - petizione alla Procura di Genova : fateci vedere il video integrale del Crollo del Ponte Morandi - : ... , in Atlantia è rappresentato un grande gruppo del massimo potere finanziario, con società britanniche, francesi e soprattutto statunitensi, incluso il maggior fondo d'investimento al mondo, ...

Aziende in “zona rossa” - via alle cessioni dopo il Crollo del ponte Morandi : Capannoni acquisiti dallo Stato a 1.300 euro a metro quadro. E per le case degli sfollati, lo sportello prolunga l’apertura

Ponte Morandi : una petizione per vedere il video del Crollo : Tutto sembra pronto per la demolizione, con un team di società tutte genovesi con capofila Carena, ma le esigenze giudiziarie dell’inchiesta rischiano di rimandare tutto al 2019. La demolizione a blocchi La Procura, infatti, scrive Il Secolo XIX, si starebbe orientando per una soluzione che preveda una demolizione ‘a blocchi’, ovvero il benestare graduale alla demolizione delle aree che non sono considerate di interesse investigativo. I periti ...

Crollo Genova - Bucci : da fine marzo al via ricostruzione ponte : Genova, 7 dic., askanews, - La demolizione di ponte Morandi inizierà a metà dicembre e dalla fine di marzo cominceranno i lavori di ricostruzione del viadotto sul torrente Polcevera. Lo ha confermato ...

Crollo Ponte Morandi - saranno interrogati Graziano Delrio e Antonio Di Pietro : La Procura di Genova sentirà Antonio Di Pietro e Graziano Delrio nell'ambito dell'inchiesta sul Crollo del Ponte Morandi. I due ex ministri dei Trasporti saranno sentiti rispettivamente il 21 dicembre e il 19 dicembre, dopo che gli inquirenti avranno completato gli interrogatori già programmati.Continua a leggere

Nazionale - maglie all’asta per aiutare famiglie colpite dal Crollo del Ponte Morandi : La Nazionale Italiana di calcio si schiera al fianco di Genova colpita il 14 agosto dal tragico crollo di Ponte Morandi. Questa settimana l’asta di Stelle Nello Sport per Genova nel cuore mette in palio su Charitystars la maglia azzurra indossata dai calciatori che hanno sfidato l’Ucraina il 10 ottobre al Ferraris. Il cimelio è originale e autografato da protagonisti del calibro di Lorenzo Insigne, Roberto Gagliardini, ...

Lirica : Livermore - nell'Attila non ci sarà il Crollo di nessun ponte : Milano, 30 nov. (AdnKronos) - Non ci sarà il crollo di nessun ponte sulla scena dell'Attila, l'opera che andrà in scena per la Prima della Scala il prossimo 7 dicembre per inaugurare la stagione 2018/2019. Lo ha chiarito il regista, Davide Livermore, in conferenza stampa. Ci sarà un ponte sì, "che m

Crollo Ponte Morandi - Coldiretti : a Genova danni per 100 milioni ad agroalimentare e pesca : Si aggirano sui 100 milioni di euro i danni diretti ed indiretti all’agroalimentare e alla pesca in Liguria causati dal Crollo del ponte Morandi a Genova e dal maltempo: lo stima Coldiretti in riferimento alle conseguenze dei disastri che hanno colpito la regione da est a ovest, dalle montagne al mare, in occasione della mobilitazione #iostoconlaLiguria con oltre un migliaio di agricoltori, allevatori e pescatori che insieme a tanti ...