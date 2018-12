Cozze contaminate da vibrione colera | ritirato un lotto a Oristano

'Cozze contaminate da vibrione del colera'. Lotto ritirato dal mercato - ecco quale : 'contaminate da vibrione del colera '. Per questo un Lotto delle cozze Niedditas è stato richiamato dal mercato con avviso pubblicato sul sito del ministero della Salute . Si tratta di cozze raccolte ...

Cozze contaminate da “vibrione del colera” : “Nessuna conseguenza dannosa” - “assenza di qualunque rischio per i consumatori” : In riferimento alle notizie apparse nelle ultime ore relative alla possibile presenza di un vibrione potenzialmente patogeno in un lotto di Cozze Nieddittas, l’azienda precisa quanto segue: “Il vibrione potenzialmente patogeno sarebbe stato individuato in un campione del prodotto prelevato oltre un mese fa dalla ASL Toscana presso un esercizio commerciale a Massa. Ci conforta sapere che nessuna conseguenza dannosa risulta si sia verificata ...

Cozze contaminate da ‘vibrione del colera’ - il ministero della Salute : “Non consumare” [MARCHIO E PROVENIENZA] : Il ministero della Salute ha pubblicato pochi minuti fa un avviso di richiamo alimentare riferito ad un lotto di Cozze che provengono da Arborea (nome produttore: CPA Arborea) e sono marchiate Nieddittas – Cozze raccolte nel Golfo di Oristano. Sede dello stabilimento Loc. Corrumannu – Strada 17 Ovest – Arborea (OR); lotto di produzione NS-183778-17 confezionate il 17/11/2018 in confezioni in rete da 1 kg. Il motivo del richiamo ...

Taranto - Cozze contaminate da diossina rubate e vendute in tutta Italia : 7 arresti : Rubavano e vendevano cozze alla diossina, coltivate nel mare di Taranto, non depurandole prima della commercializzazione su tutto il territorio nazionale. Con questa accusa 7 persone sono state arrestate su ordine del gip del tribunale jonico al termine di un’indagine condotta dalla Capitaneria di porto. Secondo quanto ricostruito nel corso dell’inchiesta, i prodotti ittici contaminati e soggetti a vincolo sanitario, quindi altamente ...