ilnapolista

: Coro antisemita in Ungheria, il Chelsea rischia l’inchiesta Uefa - napolista : Coro antisemita in Ungheria, il Chelsea rischia l’inchiesta Uefa -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Durante Vidi-I tifosi delancora una volta sotto i riflettori per presunte manifestazioni razziste. Secondo quanto riportato dal Guardian, i sostenitori del club londinesi avrebbero intonato undurante la partita giocata in trasferta contro il MOL Vidi, squadra ungherese. I funzionaristanno valutando l’apertura do un procedimento disciplinare contro i Blues. Tutto dipenderà dai rapporti presentati dai delegati presenti alla Groupama Arena. Non è certo positivo che quest’altra vicenda di (presunto) razzismo sia avvenuta a poche ore dal caso-Sterling, il calciatore del Manchester City insultato dai tifosi di casa a Stamford Bridge.Il Guardian spiega come il regolamentopreveda la chiusura parziale dello stadio come prima sanzione minima in caso un gruppo di tifosi venga riconosciuto colpevole di un comportamento «che insulta la ...