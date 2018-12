picenotime

: ?? Sono necessarie misure di politica economica che migliorino in modo strutturale le tendenze dell'economia italian… - Confindustria : ?? Sono necessarie misure di politica economica che migliorino in modo strutturale le tendenze dell'economia italian… - Confindustria : ??Centro Studi Confindustria | PIL italiano debole nel 4° trimestre (dopo -0,1% nel 3°). Dopo la flessione dei consu… - PicenoTime : Confindustria Centro Adriatico, grande partecipazione alla Conviviale degli Auguri -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Come sai la Camera ha già deliberato alcune linee generali di azione per veicolare nuove risorse al mondo delle imprese e in questo il ruolo delle associazioni sarà determinante." Soddisfatto il ...