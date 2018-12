Cometa di Natale 2018 | domani ' sfiorerà' la Terra Ecco come vederla

La Cometa di Natale “saluta” la Terra : tra poche ore alla minima distanza dal nostro pianeta : Grande attesa per un suggestivo evento astronomico: la “Cometa di Natale” 46P/Wirtanen il 16 dicembre raggiungerà la minima distanza dalla Terra, ed è luminosa e ben visibile. Si tratta di una distanza record (11 milioni di km): è la 20ª più vicina mai vista. Il 12 dicembre ha raggiunto invece il perielio, il punto più vicino al Sole lungo la sua orbita. L’osservazione è consigliata nelle prossime ore notturne in quanto a ...

arrivata la Cometa di Natale - ecco come vederla : 46P/Wirtanen il 16 dicembre passerà a poco più di 11 milioni di chilometri. ecco chi è la cometa di Natale del 2018, e come osservarla al meglio

Imperdibile Cometa di Natale 2018 : quando - come e dove vederla al meglio : La cometa di Natale 2018 si chiama in realtà 46P/Wirtanen ed è stata scoperta già nel lontano 1848 dall’astronomo Alar Wirtanen. Il suo alone verde comincia ad affascinare esperti, appassionati o anche semplici curiosi in prossimità delle feste. quando sarà maggiormente visibile, come e dove sarà possibile godersela al meglio? Ancora tre giorni e esattamente il 16 dicembre, la cometa di Natale sarà al suo "massimo splendore": sarà in effetti ...

Con il Natale alle porte arriva anche la Cometa : Mancano ancora un po' di giorni al Natale, ma nel cielo è già visibile una cometa, dotata peraltro di una lunga coda, non visibile tuttavia a causa dell'allineamento con la Terra. Non è quella che ...

Il passaggio della Cometa di Natale e lo sciame meteorico delle Geminidi : Nessuno escluso dallo spettacolo della Cometa di Natale, in quanto grazie ad un qualsiasi dispositivo, che sia un pc, un tablet o anche uno smartphone, e ad una connessione ad internet, ANSA Scienza ...

Astronomia : ecco la Cometa di Natale 46P/Wirtanen - sempre più luminosa : A corredo dell’articolo uno spettacolare scatto che ritrae la Cometa 46P/Wirtanen, immortalata da Stefano Meneguolo e Giuseppe Conzo del Gruppo Astrofili Palidoro, quando si trovava a 12 milioni di km dalla Terra l’8 dicembre scorso. 46P/Wirtanen è diventata sempre più luminosa nel corso delle ultime settimane e nelle notti di sabato 15 e domenica 16 dicembre dovrebbe essere abbastanza luminosa da essere osservata ad occhio nudo. Per ...

Occhi al cielo nel weekend : incontro ravvicinato con la Cometa di Natale 46P/Wirtanen - ecco tutto quello che c’è da sapere : Nel corso del weekend potremo assistere ad un meraviglioso spettacolo nel cielo notturno grazie ad una Cometa che passerà vicino alla Terra. 46P/Wirtanen è una piccola Cometa che è diventata sempre più luminosa nel corso delle ultime settimane e nelle notti di sabato 15 e domenica 16 dicembre dovrebbe essere abbastanza luminosa da essere osservata ad Occhio nudo. “Il 16 dicembre, 46/P sarà a soli 11,5 milioni di chilometri dalla Terra e ...

Occhi puntati sulla Cometa di Natale - DIRETTA DALLE 23 - 00 : Niente paura, per , perch possibile vedere la cometa dell'anno anche dal pc di casa, grazie all'osservazione in DIRETTA streaming organizzata dal Virtual Telescope e che ANSA Scienza propone a ...

Cometa di Natale - ecco come vederla a occhio nudo : SkyView Free, iOS/Android, gratis (versione Explore a pagamento)SkyMap, Android, gratisNight Sky, iOS, gratis (acquisti in-app)Night Sky Lite, Android, gratis (versione completa a pagamento)NASA, iOS/Android, gratisStar Walk 2 Free, iOS/Android, gratis (versione completa a pagamento)Star Tracker Lite, iOS/Android, gratisStar Chart, iOS/Android, gratisISS Detector, iOS/Android, gratis (con acquisti in-app)Costellazioni dello zodiaco, iOS, ...

La Cometa di Natale è arrivata. Ecco come e dove vederla : comet is coming , sta arrivando 46P/Wirtanen , la cometa del Natale 2018. Il periodo migliore per osservarla sarà tra oggi, mercoledì 12 dicembre ndr , e domenica 16 : il 12 dicembre sarà alla minima ...

Stelle cadenti d’inverno e Cometa di Natale - occhi al cielo dicembre : Arrivano le Stelle cadenti d’inverno: sono le Geminidi, che si potranno vedere da oggi fino al 15 dicembre e il cui picco è atteso per la notte tra il 13 e 14. Lo spettacolo dovrebbe essere assicurato, perché la Luna non dovrebbe creare troppo disturbo, come spiega l’Unione atrofici italiani (Uai). “Le Geminidi sono in genere particolarmente evidenti tra il 10 e il 15 dicembre – commenta Paolo Volpini della Rai – e quest’anno ...

La "Cometa di Natale" è già nel cielo (e visibile ad occhio nudo) : La notte di Natale una stella cometa illuminerà il cielo. Ma non solo: ci accompagnerà fino all'anno nuovo e brillerà ancora per tutto il mese di gennaio. Si tratta della 46P/Wirtnanen, la quale ha da poco superato il limite di luminosità per essere vista a occhio nudo: certo, la sua luce è fioca e per osservarla sarà necessario recarsi in luoghi molto bui, meglio se lontani dalle città. Ma il 16 ...

La Cometa di Natale 46P/Wirtanen è al perielio - un assaggio prima dell’incontro “ravvicinato” con la Terra : Mancano pochi giorni all’incontro ravvicinato con la Terra, ma già da settimane la Cometa di Natale 46P/Wirtanen fa capolino tra le stelle del cielo di dicembre: giorno dopo giorno, avvicinandosi sempre più, aumenta la luminosità, e nonostante il suo nucleo abbia le dimensioni di appena 1 km, la sua chioma gassosa è ben visibile. Oggi, 12 dicembre, raggiunge il perielio, il punto più vicino al Sole lungo la sua orbita: un assaggio prima ...

La Cometa di Natale 46P/Wirtanen è al perielio - un assaggio prima del “passaggio ravvicinato” : Mancano pochi giorni all’incontro ravvicinato con la Terra, ma già da settimane la Cometa di Natale 46P/Wirtanen fa capolino tra le stelle del cielo di dicembre: giorno dopo giorno, avvicinandosi sempre più, aumenta la luminosità, e nonostante il suo nucleo abbia le dimensioni di appena 1 km, la sua chioma gassosa è ben visibile. Oggi, 12 dicembre, raggiunge il perielio, il punto più vicino al Sole lungo la sua orbita: un assaggio prima ...