Cinema teatro Metropol | al via la stagione teatrale

Cinema : domani al teatro Goldoni di Venezia anteprima 'Il destino degli uomini' : Venezia , dic. (AdnKronos) - domani alle ore 18.00, al teatro Goldoni di Venezia , sarà presentato in anteprima regionale “Il destino degli uomini”, l’ultimo lungometraggio della trilogia Cinema tografica dedicata alla prima guerra mondiale, sostenuta dalla Regione del Veneto e realizzata in collaboraz

Addio a Ennio Fantastichini - 63 anni - protagonista nel Cinema - in teatro e in tv : morto, stroncato da una grave emorragia cerebrale dopo una lunga malattia, l'attore Ennio Fantastichini. Aveva 63 anni ed era ricoverato da alcuni giorni in rianimazione all'ospedale Federico II di ...