Ciclismo | Mario Cipollini a processo | accusato di lesioni dalla sorella

(Di sabato 15 dicembre 2018)dovrà affrontare uncon l'accusa di avere picchiato laTiziana il 4 aprile 2017 nell'abitazione di Montecarlo (in provincia di Lucca). Il Re Leone, uno dei più forti velocisti della storia del, comparirà dunque davanti al giudice del tribunale di Lucca per: il 51enne, professionista dal 1989 al 2005 con un palmares infinito in cui spiccano la vittoria di un Mondiale e di una Milano-Sanremo, dovrà difendersi dalle accuse della parente. Il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta, l'udienza si terrà davanti al giudice monocratico nel luglio 2019.