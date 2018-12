Ciclismo | 18 ritiri tra i corridori del World Tour | l’ultimo è Stef Clement

Blastingnews

(Di sabato 15 dicembre 2018) Ormai, in vista della stagione 2019, per il mondo delè anche il momento di fare la conta deiche non saranno più in gruppo. Alcuni problemi di salute, ma soprattutto un fisiologico ricambio generazionale, hanno portato ben diciottoche in quest’ultima stagione hanno militato in squadrea chiudere la carriera. Tra i nomi più illustri ci sono quelli di Simon Gerrans e Franco Pellizotti, mentread aggiungersi alla lista dei ritirati è l’olandese. L’ormai ex atleta della Lotto NL Jumbo era fermo dalla scorsa primavera e non ha recuperato da un infortunio alla schiena.: ‘Guardo indietro con orgoglio’in ordine cronologico ad annunciare il suo addio alprofessionistico è l’olandese. Ottimo specialista delle prove a cronometro con quattro titoli nazionali e un bronzo ai Mondiali, ...