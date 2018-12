“Cerco le parole”, il primo singolo di LUNA.

allmusicnews

: RT @ANandoL64: #allaRicerca Cerco parole sopra un foglio per farmi sognare poi ne faccio un areoplanino soffio e lo faccio volare arriva un… - Gigithebeast1 : RT @ANandoL64: #allaRicerca Cerco parole sopra un foglio per farmi sognare poi ne faccio un areoplanino soffio e lo faccio volare arriva un… - matitesbagliate : RT @ANandoL64: #allaRicerca Cerco parole sopra un foglio per farmi sognare poi ne faccio un areoplanino soffio e lo faccio volare arriva un… - UnTemaAlGiorno : RT @ANandoL64: #allaRicerca Cerco parole sopra un foglio per farmi sognare poi ne faccio un areoplanino soffio e lo faccio volare arriva un… -

(Di sabato 15 dicembre 2018)“Cerco le parole”, ildiAgostini in arte, è una ragazza di diciotto anni di Quarrata con tante passioni artistiche. Tra queste quella per la musica.Nel febbraio 2017 ha ottenuto un premio importante nell’ambito della manifestazione canora “Sanremo Music Awards” con una canzone di Birdy, “Not about Angels, colonna sonora del film “Colpa della stelle”.Sempre nel 2017ha fatto parte insieme ai Big della Musica Italiana della compilation “The Colors of the Rainbow”, dedicata alla memoria di Papa Wojtyla e ai 100 anni dell’apparizione della Madonna di Fatima.Dal palco di Sanremo è passata al set cinematografico partecipando alla realizzazione di un docu-film dedicato alla vita del medico Giorgio Antonucci e alle battaglie che egli ha svolto contro i disumani trattamenti dei malati mentali. La giovane cantante ...